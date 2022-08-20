أكواب البطاطا بالمفروم

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة تحضير البطاطا بحشوة المفروم الشهية لتعديها في مطبخكِ من صنع يديكِ بسهولة، تعرفي معنا على خطوات تحضيره وفقا لموقع «شهية».

المكونات

12 حبة بطاطا صغيرة

2 كوب أرز أبيض

عصير طماطم أو شرائح طماطم

¼ كيلو لحم مفروم

ملح وفلفل أسود، حسب الرغبة

بهارات مشكلة حسب الرغبة

القليل من المعدنوس (البقدونس)

القليل من الكزبرة الخضراء

بصلة مقطعة

3 فصوص ثوم مفروم

معجون الطماطم

ماء