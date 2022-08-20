أكواب البطاطا بالمفروم...

نقدم إليك طريقة تحضير البطاطا بحشوة المفروم الشهية لتعديها في مطبخكِ من صنع يديكِ بسهولة، تعرفي معنا على خطوات تحضيره وفقا لموقع «شهية».
المكونات
12 حبة بطاطا صغيرة
2 كوب أرز أبيض
عصير طماطم أو شرائح طماطم
¼ كيلو لحم مفروم
ملح وفلفل أسود، حسب الرغبة
بهارات مشكلة حسب الرغبة
القليل من المعدنوس (البقدونس)
القليل من الكزبرة الخضراء
بصلة مقطعة
3 فصوص ثوم مفروم
معجون الطماطم
ماء
طريقة التحضير
- تقشّر البطاطا وتغسل، ومن ثم يقطع رأسها وتجوّف مثل الكوسة للحشو.
- يحمّر البصل على النار في قدر حتى يصبح ذهبي اللون.
- يضاف إليه المعدنوس والكزبرة المقطعة مع التقليب.
- يضاف اللحم المفروم والبهارات والملح إلى المكونات على النار وتترك حتى ينضج اللحم.
- يضاف الأرز إلى اللحم مع عصير الطماطم والثوم، وتقلّب المقادير جيدًا وتترك على النار مدة 10 دقائق.
- ترفع المكونات عن النار وتترك حتى تبرد قليلاً، ومن ثم تحشى البطاطا بها.
- ترص حبات البطاطا في طنجرة ويضاف إليها المرق المكون من الماء ومعجون الطماطم حتى تغطيها بالكامل، وتطهى لمدة 30 دقيقة حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.
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