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أكواب البطاطا بالمفروم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 أغسطس 2022, 12:07 مساء
أكواب البطاطا بالمفروم
البطاطا بحشوة المفروم الشهية (الإنترنت)
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نقدم إليك طريقة تحضير البطاطا بحشوة المفروم الشهية لتعديها في مطبخكِ من صنع يديكِ بسهولة، تعرفي معنا على خطوات تحضيره وفقا لموقع «شهية».

المكونات
12 حبة بطاطا صغيرة
2 كوب أرز أبيض
عصير طماطم أو شرائح طماطم
¼ كيلو لحم مفروم
ملح وفلفل أسود، حسب الرغبة
بهارات مشكلة حسب الرغبة
القليل من المعدنوس (البقدونس)
القليل من الكزبرة الخضراء
بصلة مقطعة
3 فصوص ثوم مفروم
معجون الطماطم
ماء

طريقة التحضير
- تقشّر البطاطا وتغسل، ومن ثم يقطع رأسها وتجوّف مثل الكوسة للحشو.
- يحمّر البصل على النار في قدر حتى يصبح ذهبي اللون.
- يضاف إليه المعدنوس والكزبرة المقطعة مع التقليب.
- يضاف اللحم المفروم والبهارات والملح إلى المكونات على النار وتترك حتى ينضج اللحم.
- يضاف الأرز إلى اللحم مع عصير الطماطم والثوم، وتقلّب المقادير جيدًا وتترك على النار مدة 10 دقائق.
- ترفع المكونات عن النار وتترك حتى تبرد قليلاً، ومن ثم تحشى البطاطا بها.
- ترص حبات البطاطا في طنجرة ويضاف إليها المرق المكون من الماء ومعجون الطماطم حتى تغطيها بالكامل، وتطهى لمدة 30 دقيقة حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.

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