لذيذة وشهية.. فطيرة البطاطا باللحم

القاهرة - بوابة الوسط

جربي معنا طريقة تحضير فطيرة البطاطا باللحم المفروم الشهية واللذيذة، وقدميها محمرة بالفرن، حسب «سيدتي».

المقادير

لحم مفروم: 500 غراماً

الفطر: 8 حبات (طازج ومفروم)

مرق اللحم: ثلث كوب

الجزر: 1 حبة (مفروم)

البصل: 1 حبة (مفروم)

زيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة

طحين: 2 ملعقة صغيرة

معجون الطماطم: ملعقة صغيرة

بهارات مشكلة: ملعقة صغيرة

البطاطا: 4 حبات (مقشرة ومسلوقة ومهروسة)

جبن موزاريلا: 2 كوب (مبشور)

الزبدة: 25 غراماً

فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة

ملح: ملعقة صغيرة