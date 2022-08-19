لذيذة وشهية.. فطيرة البطاطا باللحم...

جربي معنا طريقة تحضير فطيرة البطاطا باللحم المفروم الشهية واللذيذة، وقدميها محمرة بالفرن، حسب «سيدتي».
المقادير
لحم مفروم: 500 غراماً
الفطر: 8 حبات (طازج ومفروم)
مرق اللحم: ثلث كوب
الجزر: 1 حبة (مفروم)
البصل: 1 حبة (مفروم)
زيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة
طحين: 2 ملعقة صغيرة
معجون الطماطم: ملعقة صغيرة
بهارات مشكلة: ملعقة صغيرة
البطاطا: 4 حبات (مقشرة ومسلوقة ومهروسة)
جبن موزاريلا: 2 كوب (مبشور)
الزبدة: 25 غراماً
فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة
ملح: ملعقة صغيرة
طريقة التحضير
لتحضير اللحم: سخّني زيت الزيتون في قدر على النار، ثم أضيفي اللحم وقلبي حتى ينضج، ثم أضيفي الجزر والفطر والبصل وقلّبي حتى يتغيّر لونها.
تبّلي بالبهارات المشكلة وقلّبي المكونات جيداً، ثم أضيفي معجون الطماطم واستمري في التقليب.
أضيفي الطحين، ثم اسكبي مرق اللحم بهدوء وقلّبي قليلاً، ثم غطّي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 45 دقيقة حتى النضج.
حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
ضعي البطاطا المهروسة الساخنة في وعاء، ثم أضيفي الملح، والفلفل الأسود، والزبدة، واخلطي المكونات بالشوكة حتى تذوب الزبدة تماماً.
في قالب تارت مدّي عجينة البطاطا، ثم وزعي خليط اللحم مع تصفيته من الماء جيداً فوق عجينة البطاطا، ثم رشّي جبن الموزاريلا على الوجه ووزعيها جيداً.
حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثم أدخلي القالب إلى الفرن حتى تنضج الفطيرة تماماً ويذوب الجبن، ثم قدميها.. وصحتين.
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