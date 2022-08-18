سلطة الكراب أو السلطعون، وصفة آسيوية غزت عالمنا العربي وبتنا نعشق تناولها في أوقات عدة، خاصة عند تناول السوشي أو الأطباق الأسيوية المعروفة.
يمتاز طبق سلطة الكراب بفوائده الصحية المتعددة، كونه يحتوي بشكل رئيسي على السلطعون وهو أحد أنواع المأكولات البحرية الغنية بالفيتامينات والمعادن والأحماض وغيرها الكثير، والتي توفر الصحة والوقاية من الأمراض لجسم الإنسان، وفق «هي».
المكونات
120 غرام خيار مقطع شرائح رفيعة
45 غرام أصابع السلطعون المسلوقة والمقطعة إلى نصفين
30 غرام مايونيز
10 غرام توبيكو برتقال
طريقة التحضير
ضعي شرائح الخيار في منتصف صحن السلطة
ضعي أصابع السلطعون فوقها ثم رشي المايونيز على الوجه
رشي توبيكو البرتقال فوق السلطة واخلطيها، ثم قدميها.
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