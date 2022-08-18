سلطة الكراب

القاهرة - بوابة الوسط

سلطة الكراب أو السلطعون، وصفة آسيوية غزت عالمنا العربي وبتنا نعشق تناولها في أوقات عدة، خاصة عند تناول السوشي أو الأطباق الأسيوية المعروفة.

يمتاز طبق سلطة الكراب بفوائده الصحية المتعددة، كونه يحتوي بشكل رئيسي على السلطعون وهو أحد أنواع المأكولات البحرية الغنية بالفيتامينات والمعادن والأحماض وغيرها الكثير، والتي توفر الصحة والوقاية من الأمراض لجسم الإنسان، وفق «هي».

المكونات

120 غرام خيار مقطع شرائح رفيعة

45 غرام أصابع السلطعون المسلوقة والمقطعة إلى نصفين

30 غرام مايونيز

10 غرام توبيكو برتقال