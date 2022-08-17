سلطة الذرة والأفوكادو المكسيكية

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير سلطة شهية ومغذية من المطبخ المكسيكي تتكون من الذرة والأفوكادو وشرائح الفلفل، لإعدادها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات:

عبلة ذرة حلوة

علبة فاصوليا حمراء

حبة فلفل أحمر مقطع صغير

حبة بصل مقطع مكعبات

حبة أفوكادو

4 ملاعق كبيرة مايونيز

2 ملاعق كبيرة ليمون عصير

1/2 ملعقة كبيرة ثوم بودر

ملعقة ملح

ملعقة فلفل أسود

ملعقة زيت زيتون

بولة صغيرة معدنوس مفروم