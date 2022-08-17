سلطة الذرة والأفوكادو المكسيكية...

تعرفي معنا على طريقة تحضير سلطة شهية ومغذية من المطبخ المكسيكي تتكون من الذرة والأفوكادو وشرائح الفلفل، لإعدادها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات:
عبلة ذرة حلوة
علبة فاصوليا حمراء
حبة فلفل أحمر مقطع صغير
حبة بصل مقطع مكعبات
حبة أفوكادو
4 ملاعق كبيرة مايونيز
2 ملاعق كبيرة ليمون عصير
1/2 ملعقة كبيرة ثوم بودر
ملعقة ملح
ملعقة فلفل أسود
ملعقة زيت زيتون
بولة صغيرة معدنوس مفروم
طريقة التحضير:
- في بولة تخلط الذرة والفاصوليا مع الفلفل الأحمر والبقدونس المفروم والبصل.
- في بولة أخرى نضيف المايونيز مع الليمون وبودر الثوم وملح وفلفل وزيت زيتون، ثم يضاف هذا الصوص على بولة السلطة ويزين بالأفوكادو والمعدنوس.
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