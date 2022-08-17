Atwasat

سلطة الذرة والأفوكادو المكسيكية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 أغسطس 2022, 10:45 صباحا
سلطة الذرة والأفوكادو المكسيكية
سلطة شهية ومغذية من المطبخ المكسيكي (الإنترنت)
alwasat radio

تعرفي معنا على طريقة تحضير سلطة شهية ومغذية من المطبخ المكسيكي تتكون من الذرة والأفوكادو وشرائح الفلفل، لإعدادها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات:
عبلة ذرة حلوة
علبة فاصوليا حمراء
حبة فلفل أحمر مقطع صغير
حبة بصل مقطع مكعبات
حبة أفوكادو
4 ملاعق كبيرة مايونيز
2 ملاعق كبيرة ليمون عصير
1/2 ملعقة كبيرة ثوم بودر
ملعقة ملح
ملعقة فلفل أسود
ملعقة زيت زيتون
بولة صغيرة معدنوس مفروم

طريقة التحضير:
- في بولة تخلط الذرة والفاصوليا مع الفلفل الأحمر والبقدونس المفروم والبصل.
- في بولة أخرى نضيف المايونيز مع الليمون وبودر الثوم وملح وفلفل وزيت زيتون، ثم يضاف هذا الصوص على بولة السلطة ويزين بالأفوكادو والمعدنوس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد خسارة مقعدها في «كونغرس».. تشيني تتعهد بمنع انتخاب ترامب رئيسا

بعد خسارة مقعدها في «كونغرس».. تشيني تتعهد بمنع انتخاب ترامب رئيسا
شاهد في «هنا ليبيا»: تجاهل حكومي للمرضى الليبيين بالخارج

شاهد في «هنا ليبيا»: تجاهل حكومي للمرضى الليبيين بالخارج
تركيا تغرد منفردا بـ234 ميدالية في التضامن الإسلامي و8 ميداليات جديدة للعرب

تركيا تغرد منفردا بـ234 ميدالية في التضامن الإسلامي و8 ميداليات جديدة للعرب
دراسة: اهداف عمالقة النفط والغاز «لا تتماشى» مع اتفاقية باريس للمناخ

دراسة: اهداف عمالقة النفط والغاز «لا تتماشى» مع اتفاقية باريس للمناخ
الجفاف يضرب أكبر بحيرة في إيطاليا.. والحكومة تعلن الطوارئ

الجفاف يضرب أكبر بحيرة في إيطاليا.. والحكومة تعلن الطوارئ
طائرة شباب ليبيا تحقق الفوز الأول في البطولة الأفريقية على حساب رواندا قبل مواجهة مصر

طائرة شباب ليبيا تحقق الفوز الأول في البطولة الأفريقية على حساب رواندا قبل ...
ليز تشيني عدوة ترامب اللدودة تواجه خسارة شبه محسومة في وايومينغ

ليز تشيني عدوة ترامب اللدودة تواجه خسارة شبه محسومة في وايومينغ
إبراهيم الكوني يخضع للعلاج بعد تعرضه لكسر في الحوض

إبراهيم الكوني يخضع للعلاج بعد تعرضه لكسر في الحوض
شبح تنظيم «الدولة الإسلامية» يهدد أفغانستان بعد عام من سيطرة طالبان على كابل

شبح تنظيم «الدولة الإسلامية» يهدد أفغانستان بعد عام من سيطرة طالبان على كابل
الأمم المتحدة تعلق على رفض حكومة الوحدة ترشيح السنغالي باتيلي مبعوثا إلى ليبيا

الأمم المتحدة تعلق على رفض حكومة الوحدة ترشيح السنغالي باتيلي مبعوثا إلى ليبيا
قوبلت بسخرية قبل 50 عاما.. «الأوسكار» تعتذر من هندية أميركية

قوبلت بسخرية قبل 50 عاما.. «الأوسكار» تعتذر من هندية أميركية
الصينوفوبيا

الصينوفوبيا
مؤسسة النفط: مشروع مصفاة الجنوب سيرى النور قريبا

مؤسسة النفط: مشروع مصفاة الجنوب سيرى النور قريبا
أمطار غزيرة.. منخفض جوي بارد متوقع على ليبيا الأسبوع المقبل

أمطار غزيرة.. منخفض جوي بارد متوقع على ليبيا الأسبوع المقبل
السني: «حكومة الوحدة» اعترضت على ترشيح السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا

السني: «حكومة الوحدة» اعترضت على ترشيح السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا
باشاغا يطالب «المركزي» بتعديل سعر صرف الدينار الليبي

باشاغا يطالب «المركزي» بتعديل سعر صرف الدينار الليبي
الدبيبة: «برومات البوتاسيوم» مجرمة كالحشيش وضرورة معاقبة مسربها

الدبيبة: «برومات البوتاسيوم» مجرمة كالحشيش وضرورة معاقبة مسربها
بوتين يروج لأسلحة روسية مجربة في ميدان القتال

بوتين يروج لأسلحة روسية مجربة في ميدان القتال
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
أفخاذ الدجاج مع الباربكيو
أفخاذ الدجاج مع الباربكيو
حساء الدجاج بالذرة
حساء الدجاج بالذرة
كبدة على الطريقة اليمنية
كبدة على الطريقة اليمنية
أكواب المعكرونة بالدجاج السريعة
أكواب المعكرونة بالدجاج السريعة
كيكة الشوكولاتة الشهية
كيكة الشوكولاتة الشهية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سجق شرقي
سجق شرقي...
خبز الشوفان للحمية الغذائية
خبز الشوفان للحمية الغذائية...
صدور البط بالجبن
صدور البط بالجبن...
دجاج هندي بالزبدة
دجاج هندي بالزبدة...
كيك الكاكاو والقرفة
كيك الكاكاو والقرفة...
المزيد
سلطة الذرة والأفوكادو المكسيكية
سلطة الذرة والأفوكادو المكسيكية...
بطاطا بالجبن والفلفل والزيتون
بطاطا بالجبن والفلفل والزيتون...
رقاق رول بالمفروم
رقاق رول بالمفروم...
كيكة الشوكولاتة الشهية
كيكة الشوكولاتة الشهية...
أكواب المعكرونة بالدجاج السريعة
أكواب المعكرونة بالدجاج السريعة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط