بطاطا بالجبن والفلفل والزيتون...

تعرفي معنا على طريقة تحضير البطاطا بالجبن و لفلفل الحار لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي و لمغذي وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
3 قطع بطاطا
1/2 ملعقه كبيرة كزبرة
1/2 ملعقه كبيرة كمون
ذرة ملح
1/4 معلقة فلفل
100 غرام زيتون شرائح
حبة فلفل حار
حزمة بصل أخضر
150 غرام كوب جبن موتزاريلا
زيت قلي
طريقة التحضير
- يجري تقطيع البطاطا كل واحدة إلى 8 فصوص.
- تقلي البطاطا في زيت غزير ونضع البطاطا بعد القلي في الصينية.
- يرش عليها الملح والفلفل والكزبرة والزيتون.
- يقطع الفلفل الحار إلى قطع صغيرة ويضاف إلى البطاطا.
- يضاف البصل الأخضر الشرائح والجبن إلى البطاطا ونضع في فرن ساخن لمدة 10 دقائق وحتى تسيح الجبنة ويصبح جاهزًا للتقديم.
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