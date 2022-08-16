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بطاطا بالجبن والفلفل والزيتون

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 أغسطس 2022, 04:13 مساء
بطاطا بالجبن والفلفل والزيتون
طريقة تحضير البطاطا بالجبن والفلفل الحار لتعديها في مطبخك (الإنترنت)
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تعرفي معنا على طريقة تحضير البطاطا بالجبن و لفلفل الحار لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي و لمغذي وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
3 قطع بطاطا
1/2 ملعقه كبيرة كزبرة
1/2 ملعقه كبيرة كمون
ذرة ملح
1/4 معلقة فلفل
100 غرام زيتون شرائح
حبة فلفل حار
حزمة بصل أخضر
150 غرام كوب جبن موتزاريلا
زيت قلي

طريقة التحضير
- يجري تقطيع البطاطا كل واحدة إلى 8 فصوص.
- تقلي البطاطا في زيت غزير ونضع البطاطا بعد القلي في الصينية.
- يرش عليها الملح والفلفل والكزبرة والزيتون.
- يقطع الفلفل الحار إلى قطع صغيرة ويضاف إلى البطاطا.
- يضاف البصل الأخضر الشرائح والجبن إلى البطاطا ونضع في فرن ساخن لمدة 10 دقائق وحتى تسيح الجبنة ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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