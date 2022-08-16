بطاطا بالجبن والفلفل والزيتون

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير البطاطا بالجبن و لفلفل الحار لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي و لمغذي وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

3 قطع بطاطا

1/2 ملعقه كبيرة كزبرة

1/2 ملعقه كبيرة كمون

ذرة ملح

1/4 معلقة فلفل

100 غرام زيتون شرائح

حبة فلفل حار

حزمة بصل أخضر

150 غرام كوب جبن موتزاريلا

زيت قلي