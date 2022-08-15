كيكة الشوكولاتة الشهية...

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير كيك الشوكولاتة اللذيذ والمغذي، لتعديه في مطبخك، وتستمتعي بمذاقه الشهي في مطبخك.
المكونات
4 عدد بيض
2 كوب دقيق
¾ كوب كاكاو خام
كوب ونصف سكر
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة كبيرة بيكنغ بودر
¾ كوب زيت
¾ كوب ماء دافئ
رشة ملح
200 غرام شوكولاتة مقطع قطع
100 غرام كريمة خفق
طريقة التحضير
- في وعاء كبير يخفق البيض مع السكر والفانيليا، ثم يضاف الزيت ونستمر في الخفق، ويخلط الكاكاو مع الدقيق والبيكنغ بودر ورشة الملح.
- يضاف خليط الدقيق للخليط ويضاف الماء الدافئ، ويصب في قالب كيك ويخبز على حرارة 180 لمدة 35 دقيقة.
- تسخن الكريمة وتضاف الشوكولاتة ويزين الكيك ويصبح جاهزا للتقديم.
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