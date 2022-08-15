كيكة الشوكولاتة الشهية

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير كيك الشوكولاتة اللذيذ والمغذي، لتعديه في مطبخك، وتستمتعي بمذاقه الشهي في مطبخك.

المكونات

4 عدد بيض

2 كوب دقيق

¾ كوب كاكاو خام

كوب ونصف سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة بيكنغ بودر

¾ كوب زيت

¾ كوب ماء دافئ

رشة ملح

200 غرام شوكولاتة مقطع قطع

100 غرام كريمة خفق