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أكواب المعكرونة بالدجاج السريعة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 أغسطس 2022, 12:09 مساء
أكواب المعكرونة بالدجاج السريعة
طريقة سهلة وسريعة لإعداد وجبة المعكرونة مع الدجاج الشهية (الإنترنت)
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نقدم إليك طريقة سهلة وسريعة لإعداد وجبة المعكرونة مع الدجاج الشهية التي يقبل عليها الصغار والكبار. تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
350 غرام معكرونة صغيرة مسلوقة
2 كوب ميكس جبن شيدر رومي موتزاريلا
كوب قطع دجاج متشوح
كوب فلفل ألوان مقطع صغير
½ كوب شرائح زيتون
لصوص البشاميل:
4 ملاعق كبيرة دقيق
4 ملاعق كبيرة زيت
3 أكواب حليب
كوب حساء
1 ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أبيض

طريقة التحضير
- في إناء على النار نضع الزبدة مع الزيت ونقلب معه الدقيق ثم نضيف الحليب والشوربة ونقلبهم للحصول على قوام متوسط ونتبلها بالفلفل الأبيض والملح.
- نحضر صينية الكب كيك ونضع فيها ورق الكب كيك مدهون زيت ثم نضع الخلطات وأخيرا طبقة البشاميل وتدخل فرن مسبق التسخين حتى يحمر الوجه وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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