أكواب المعكرونة بالدجاج السريعة...

نقدم إليك طريقة سهلة وسريعة لإعداد وجبة المعكرونة مع الدجاج الشهية التي يقبل عليها الصغار والكبار. تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».
المكونات
350 غرام معكرونة صغيرة مسلوقة
2 كوب ميكس جبن شيدر رومي موتزاريلا
كوب قطع دجاج متشوح
كوب فلفل ألوان مقطع صغير
½ كوب شرائح زيتون
لصوص البشاميل:
4 ملاعق كبيرة دقيق
4 ملاعق كبيرة زيت
3 أكواب حليب
كوب حساء
1 ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أبيض
طريقة التحضير
- في إناء على النار نضع الزبدة مع الزيت ونقلب معه الدقيق ثم نضيف الحليب والشوربة ونقلبهم للحصول على قوام متوسط ونتبلها بالفلفل الأبيض والملح.
- نحضر صينية الكب كيك ونضع فيها ورق الكب كيك مدهون زيت ثم نضع الخلطات وأخيرا طبقة البشاميل وتدخل فرن مسبق التسخين حتى يحمر الوجه وتصبح جاهزة للتقديم.
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