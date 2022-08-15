أكواب المعكرونة بالدجاج السريعة

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة سهلة وسريعة لإعداد وجبة المعكرونة مع الدجاج الشهية التي يقبل عليها الصغار والكبار. تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

350 غرام معكرونة صغيرة مسلوقة

2 كوب ميكس جبن شيدر رومي موتزاريلا

كوب قطع دجاج متشوح

كوب فلفل ألوان مقطع صغير

½ كوب شرائح زيتون

لصوص البشاميل:

4 ملاعق كبيرة دقيق

4 ملاعق كبيرة زيت

3 أكواب حليب

كوب حساء

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أبيض