أفخاذ الدجاج مع الباربكيو

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لك اليوم وصفة شهية، ستعجب كل أفراد أسرتك، وهي أفخاذ الدجاج بصوص الباربكيو، فحضريها في مطبخك واستمتعي بها مع العائلة.

المكوّنات:

10 من أفخاذ الدجاج

ثلث كوب خلّ بلسميك

ثلث كوب صلصة باربكيو

ثلث كوب كتشاب

ثلث كوب صلصة صويا

3 ملاعق كبيرة سكر أسمر

4 فصوص ثوم

ملعقة كبيرة زنجبيل معجون

فلفل أسود

سمسم محمّص

معدنوس

صلصة حلو وحامض