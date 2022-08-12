أفخاذ الدجاج مع الباربكيو...

نقدم لك اليوم وصفة شهية، ستعجب كل أفراد أسرتك، وهي أفخاذ الدجاج بصوص الباربكيو، فحضريها في مطبخك واستمتعي بها مع العائلة.
المكوّنات:
10 من أفخاذ الدجاج
ثلث كوب خلّ بلسميك
ثلث كوب صلصة باربكيو
ثلث كوب كتشاب
ثلث كوب صلصة صويا
3 ملاعق كبيرة سكر أسمر
4 فصوص ثوم
ملعقة كبيرة زنجبيل معجون
فلفل أسود
سمسم محمّص
معدنوس
صلصة حلو وحامض
الطريقة
ضعي خلّ البلسميك، وصلصة الباربكيو، والكتشاب وصلصة الصويا في وعاء.
ثم أضيفي السكر الأسمر، والثوم، والزنجبيل والفلفل الأسود.
واخلطي المكوّنات جيدًا حتى تتجانس تمامًا.
بعدها ضعي أفخاذ الدجاج واخلطيها جيدًا مع الصلصة.
وهنا أتركي الدجاج منقوعًا لساعتين على الأقل.
ثم غلّفي صينية فرن بورق الخبز.
بعدها ضعي قطع الدجاج في الصينية وأدخليها إلى فرن محمّى مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية (لا تغطي الصينية).
افتحي الفرن كلّ 15 دقيقة وادهني الدجاج بالتتبيلة بواسطة فرشاة وذلك لمدّة ساعة أو حتى تنضج القطع.
ضعي الدجاج في طبق التقديم ورشّي عليه السمسم والقليل من المعدنوس.
وأخيرا قدّمي أفخاذ الدجاج ساخنة إلى جانب صلصة الحلو والحامض.. وصحتين.
تعليقات