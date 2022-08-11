كيك البرتقال بالحليب

القاهرة - بوابة الوسط

كيك البرتقال بالحليب وصفة مميزة لكيك البرتقال المشهور، الذي يمتاز بطراوته وطعمه الخلاب بفضل عصير وبرش البرتقال اللذين يستخدمان فيه بشكل أساسي وقوي. ويضيف الحليب المزيد من الطراوة لهذا الكيك الذي يمكن تناوله مع القهوة أو الشاي.

يحتاج الناس لتناول قطعة من الكيك مرة واحدة كل يوم، لتعزيز الشعور بالسعادة، وكيك البرتقال بالحليب الذي نستعرض طريقة تحضيره اليوم، هو الخيار الأمثل لهذه المهمة، وفق «هي».

المكونات

2 كوب دقيق

1 كوب عصير برتقال

½ كوب حليب

½ كوب سكر

½ كوب سمن أو زبدة

½ كوب جوز الهند

4 حبات بيض

1 برش برتقال

½ ملعقة صغيرة فانيلا

3 ملعقة صغيرة بيكنج باودر