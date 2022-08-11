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كيك البرتقال بالحليب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 أغسطس 2022, 12:20 مساء
كيك البرتقال بالحليب
يحتاج الناس لتناول قطعة من الكيك مرة واحدة كل يوم (الإنترنت)
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كيك البرتقال بالحليب وصفة مميزة لكيك البرتقال المشهور، الذي يمتاز بطراوته وطعمه الخلاب بفضل عصير وبرش البرتقال اللذين يستخدمان فيه بشكل أساسي وقوي. ويضيف الحليب المزيد من الطراوة لهذا الكيك الذي يمكن تناوله مع القهوة أو الشاي.

يحتاج الناس لتناول قطعة من الكيك مرة واحدة كل يوم، لتعزيز الشعور بالسعادة، وكيك البرتقال بالحليب الذي نستعرض طريقة تحضيره اليوم، هو الخيار الأمثل لهذه المهمة، وفق «هي».

المكونات
2 كوب دقيق
1 كوب عصير برتقال
½ كوب حليب
½ كوب سكر
½ كوب سمن أو زبدة
½ كوب جوز الهند
4 حبات بيض
1 برش برتقال
½ ملعقة صغيرة فانيلا
3 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

طريقة التحضير
في الخلاط الكهربائي، اخفقي البيض والسكر جيدا على سرعة عالية إلى أن يتحول المزيج للون الأبيض.
أضيفي الزبدة أو السمن واخفقي من جديد، ثم أضيفي الفانيلا وبرش البرتقال والحليب وجوز الهند وحركي الخليط.
اسكبي عصير البرتقال فوق الخليط وحركي مجددا، ثم أضيفي الدقيق المنخول مع البيكنج باودر واخفقي يدويا.
اسكبي خليط الكيك في قالب مدهون بالزبدة والدقيق، وادخليه الفرن المحمى مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج
أخرجي كيك البرتقال بالحليب من الفرن وضعيه جانبا حتى يبرد، ثم قدميه.

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