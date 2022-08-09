صدور البط بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير صدور البط الشهية المحشية لإعدادها على مائدتكِ والاستمتاع بمذاقها الشهي وذلك وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

1/4 كوب معدنوس.

1/4 كوب ريحان.

1/4 كوب طماطم.

1/2 كوب فلفل أحمر حلو.

2 فصان من الثوم.

3 ملاعق كبيرة جبن فيتا.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ليمون.

ملح.

فلفل أسود.

2 صدر بط.

ورق إكليل الجبل.