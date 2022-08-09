كلوب ساندوتش تونة وخس

القاهرة - بوابة الوسط

نُقدِّم إليكِ طريقة تحضيركلوب ساندوتش بالتوست والتونة والخيارالمخلل والخس، تعرَّفي معنا على طريقة تحضيره وحضِّريه في مطبخكِ.

المكونات

4 توست.

4 أوراق خس.

نصف ملعقة مايونيز.

علبة تونة.

قطعتا خيار مخلل.

ملح وفلفل (حسب الرغبة).

طماطم مقطَّعة شرائح.