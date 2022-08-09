Atwasat

كلوب ساندوتش تونة وخس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 أغسطس 2022, 12:04 مساء
كلوب ساندوتش تونة وخس
طريقة تحضير كلوب ساندوتش بالتوست والتونة والخيار المخلل والخس (الإنترنت)
alwasat radio

نُقدِّم إليكِ طريقة تحضيركلوب ساندوتش بالتوست والتونة والخيارالمخلل والخس، تعرَّفي معنا على طريقة تحضيره وحضِّريه في مطبخكِ.

المكونات
4 توست.
4 أوراق خس.
نصف ملعقة مايونيز.
علبة تونة.
قطعتا خيار مخلل.
ملح وفلفل (حسب الرغبة).
طماطم مقطَّعة شرائح.

طريقة التحضير
- امزجي التونة والمايونيز والملح والفلفل، ثم ضعي الخليط في الثلاجة 15 دقيقة على الأقل.
- ضعي قليلاً من الخس والبصل والطماطم على شريحة خبز، ثم أضيفي خليط التونة، ثم ضعي شريحة التوست الأخرى وكرري العملية للحصول على طبقتين.
- ضعي عود أسنان خشبيًّا حتى تتماسك شرائح التوست مع بعضها وقدِّميها مع السلطة الخضراء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بدء طرح قميص منتخب البرازيل بحلته الجديدة في كأس العالم قطر 2022

بدء طرح قميص منتخب البرازيل بحلته الجديدة في كأس العالم قطر 2022
مكتب التحقيقات الفدرالي يداهم مقر إقامة ترامب في فلوريدا

مكتب التحقيقات الفدرالي يداهم مقر إقامة ترامب في فلوريدا
وفاة نجمة فيلم «غريس» الممثلة أوليفيا نيوتن-جون عن 73 عاما

وفاة نجمة فيلم «غريس» الممثلة أوليفيا نيوتن-جون عن 73 عاما
البريطانيون في معاناة اقتصادية.. وجونسون يقضي شهر عسل في سلوفينيا

البريطانيون في معاناة اقتصادية.. وجونسون يقضي شهر عسل في سلوفينيا
الدبابة البشرية «هالاند» تنطلق في التهديف مع السيتي وغوارديولا يعلق فرحا

الدبابة البشرية «هالاند» تنطلق في التهديف مع السيتي وغوارديولا يعلق فرحا
دارنس يعزز صفوفه مبكرا بصفقات أفريقية وعربية ومحلية جديدة (صور)

دارنس يعزز صفوفه مبكرا بصفقات أفريقية وعربية ومحلية جديدة (صور)
«بوابة الوسط» في قلب الحدث الرياضي بمدينة زوارة مع لعبة الترايثلون (صور)

«بوابة الوسط» في قلب الحدث الرياضي بمدينة زوارة مع لعبة الترايثلون (صور)
شباب السعودية أبطال العرب لكرة القدم على حساب «الفراعنة»

شباب السعودية أبطال العرب لكرة القدم على حساب «الفراعنة»
غوتيريس: الهجمات على محطات الطاقة النووية بأوكرانيا «عمل انتحاري»

غوتيريس: الهجمات على محطات الطاقة النووية بأوكرانيا «عمل انتحاري»
«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما

«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما
تضم مجموعات مسلحة تتمركز في ليبيا.. توقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية غدا في الدوحة

تضم مجموعات مسلحة تتمركز في ليبيا.. توقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية غدا ...
بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»

بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»
لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية

لانقضاء المهلة.. أهالي الوادي الأبيض يعلنون بدء إجراءات قفل الحقول النفطية
كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!

كاركاتير خيري - فلسطين وأوكرانيا.. ازدواجية الغرب!
تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار الأسر أهم من الدراسة»

تصريح لوزير التعليم العالي في حكومة الدبيبة يثير جدلا: «إعادة الزواج وإكثار ...
نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب بالاعتمادات

نائب بريطاني يهاجم اجتماع محافظي مصرفي ليبيا وإنجلترا وتقارير بريطانية عن تلاعب ...
النجم الليبي كمال القرقني يتألق مجددا باقتناص فضية بطولة «تامبا برو» لبناء الأجسام

النجم الليبي كمال القرقني يتألق مجددا باقتناص فضية بطولة «تامبا برو» لبناء ...
«الرقابة على الأغذية» ببنغازي يؤكد عدم وجود «برومات البوتاسيوم» في عملية صناعة الخبز بالمدينة

«الرقابة على الأغذية» ببنغازي يؤكد عدم وجود «برومات البوتاسيوم» في عملية صناعة ...
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
كيك الموز المقلوب
كيك الموز المقلوب
ريش ضأن مشوية مع البصل
ريش ضأن مشوية مع البصل
كيكة الرمل الشهية
كيكة الرمل الشهية
فلافل سورية
فلافل سورية
نجرسكو الدجاج بالبشاميل
نجرسكو الدجاج بالبشاميل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سجق شرقي
سجق شرقي...
مناقيش سورية بالزعتر
مناقيش سورية بالزعتر...
حساء الدشيشة الشهي
حساء الدشيشة الشهي...
سمك مكرونة
سمك مكرونة...
برغل بالبندورة من المطبخ اللبناني
برغل بالبندورة من المطبخ اللبناني...
المزيد
كلوب ساندوتش تونة وخس
كلوب ساندوتش تونة وخس...
خبز الشوفان للحمية الغذائية
خبز الشوفان للحمية الغذائية...
تبولة البنجر
تبولة البنجر...
نجرسكو الدجاج بالبشاميل
نجرسكو الدجاج بالبشاميل...
فلافل سورية
فلافل سورية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط