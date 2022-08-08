خبز الشوفان للحمية الغذائية

القاهرة - بوابة الوسط

إليك اليوم طريقة تحضير خبز الشوفان، لإعداده في مطبخكِ والاستمتاع بطعمه الشهي مع المحافظة على حميتك الغذائية وفقا لـ«شملولة».

المكونات

كوبان من الدقيق الأسمر

كوبان من دقيق الشوفان

ملعقتان كبيرتان من الخميرة

ملعقة صغيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الملح.

كوبان من الماء الدافئ