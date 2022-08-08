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تبولة البنجر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 أغسطس 2022, 11:50 صباحا
تبولة البنجر
تبولة البنجر بالبرغل طبق من المقبلات الشهية والغنية بالفوائد الغذائية (الإنترنت)
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تبولة البنجر بالبرغل طبق من المقبلات الشهية والغنية بالفوائد الغذائية بمكونات أساسية هي البنجر والبرغل والمعدنوس وعصير الليمون ودبس الرمان.
تعرفي إلى طريقة تحضيرها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
٣ أكواب معدنوس مفروم
2 حبة بنجر مسلوق ومبشور
ربع كوب برغل منقوع
للدريسينغ:
عصير ليمونة
نصف كوب زيت زيتون
ملعقة ملح
ملعقة نعناع يابس
2 ملعقة دبس رمان
نصف كوب رمان حب للوجه

طريقة التحضير
- نخلط مكونات الدريسينغ جيدا أي عصير الليمون والزيت والملح والنعناع ودبس الرمان.
- ثم في وعاء نضع كلا من المعدنوس والبنجر والبرغل ونصف كمية حب الرمان نخلطهم جيدا.
- ثم نصب عليهم الدريسينغ ونحركهم حتى تمتزج النكهات معا تماما.
- ثم ننقلهم لطبق التقديم ونزين الوجه ببقية حب الرمان وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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