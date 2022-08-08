تبولة البنجر

القاهرة - بوابة الوسط

تبولة البنجر بالبرغل طبق من المقبلات الشهية والغنية بالفوائد الغذائية بمكونات أساسية هي البنجر والبرغل والمعدنوس وعصير الليمون ودبس الرمان.

تعرفي إلى طريقة تحضيرها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

٣ أكواب معدنوس مفروم

2 حبة بنجر مسلوق ومبشور

ربع كوب برغل منقوع

للدريسينغ:

عصير ليمونة

نصف كوب زيت زيتون

ملعقة ملح

ملعقة نعناع يابس

2 ملعقة دبس رمان

نصف كوب رمان حب للوجه