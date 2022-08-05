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ريش ضأن مشوية مع البصل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 أغسطس 2022, 12:09 مساء
ريش ضأن مشوية مع البصل
ريش الضأن المشوية (الإنترنت)
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إليك طريقة سهلة لتحضير ريش الضأن المشوية مع البصل، لتعديها لكل أفراد أسرتك في مطبخك، وفق «حياتك».

المكونات
2 كيلو غرام ريش ضأن
حبة بصل كبيرة مفرمة خشنًا
ملح وفلفل أسود
2 حبة طماطم مقطعة مكعبات
4 فصوص ثوم كبيرة مهروسة
2 ملعقة سمن
2 ملعقة زيت نباتي
1/2 كيلو غرام بصل قاورمة مقشر
حبتين بطاطا متوسطة مقطعة
بهارات لحم
أعواد زعتر أخضر
معدنوس مفري

الطريقة 
في وعاء للطهي غير لاصق وعلى نار متوسطة ضعي ملعقتي سمن مع ملعقتي زيت ثم حمري قطع الريش حتى تأخذ لونًا بنيًا. ثم ضعي الريش في صينية فرن.
في نفس وعاء الطهي ضعي ملعقة سمن مع البصل المفروم واتركيه ليصبح ذهبيًا. ثم أضيفي الثوم وقلبي دقيقة.
أضيفي الطماطم واتركيها تغلي دقيقة واحدة وتبلي بالبهارات. ثم وزعيها فوق الريش الضاني واغمريها بالماء، وغطيها بورق ألمنيوم.
رصي حول الريش البصل القاورمة والبطاطا.
ضعيها في الفرن الساخن على 200 مئوية لمدة 35 – 45 دقيقة ثم أضيفي الملح والفلفل.
اتركيها 40 دقيقة أخرى أو حتى تنضج الريش. انزعي ورق الألمنيوم.
ضعيها تحت الشواية لمدة دقيقتين ثم أشعلي قطعة فحم وضعيه بجانب الصينية وغطي بورق الألمنيوم. ثم اتركيها حتى تهدأ حرارتها وتتجانس.
وأخيرا، زيني بأعواد الزعتر والمعدنوس وتصبح جاهزة للتقديم.. وصحتين.

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