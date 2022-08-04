كيك الموز المقلوب

القاهرة - بوابة الوسط

كيك الموز المقلوب هو بحق واحد من أصناف الحلويات التي يجب أن تتعلمي طريقة تحضيرها وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في مناسبات عدة. فهو كيك يمتاز بطعم خلاب وشكل جميل يضفيه عليه شرائح الموز الكبيرة التي تظهر على وجه الكيك بعد قلبه.

يمتاز الموز بقيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية التي تجعل منه خيارا مثاليا في العديد من وصفات الحلويات، إضافة إلى المشروبات الصيفية المنعشة مثل السموثي وغيرها، وفق «هي».

نقدم إليك طريقة عمل كيك الموز المقلوب على طريقة الشيف سنان بطرس.

المكونات:

2 حبة بيض منفصلتين

¼ ملعقة صغيرة كريم التارتار

½ كوب زبدة غير مملحة ومذوبة

1 كوب سكر

1 ملعقة صغيرة فانيلا

¾ كوب حليب

1 و ½ كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

¼ ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة زنجبيل

¼ ملعقة صغيرة قرفة

للوجه:

4 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة

1 كوب سكر بني

3 – 4 حبات موز مقطعة بالطول