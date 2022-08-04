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كيك الموز المقلوب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 أغسطس 2022, 02:39 مساء
كيك الموز المقلوب
كيك الموز المقلوب يمتاز بطعم خلاب وشكل جميل (الإنترنت)
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كيك الموز المقلوب هو بحق واحد من أصناف الحلويات التي يجب أن تتعلمي طريقة تحضيرها وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في مناسبات عدة. فهو كيك يمتاز بطعم خلاب وشكل جميل يضفيه عليه شرائح الموز الكبيرة التي تظهر على وجه الكيك بعد قلبه.

يمتاز الموز بقيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية التي تجعل منه خيارا مثاليا في العديد من وصفات الحلويات، إضافة إلى المشروبات الصيفية المنعشة مثل السموثي وغيرها، وفق «هي».

نقدم إليك طريقة عمل كيك الموز المقلوب على طريقة الشيف سنان بطرس.

المكونات:
2 حبة بيض منفصلتين
¼ ملعقة صغيرة كريم التارتار
½ كوب زبدة غير مملحة ومذوبة
1 كوب سكر
1 ملعقة صغيرة فانيلا
¾ كوب حليب
1 و ½ كوب دقيق
2 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
¼ ملعقة صغيرة ملح
¼ ملعقة صغيرة زنجبيل
¼ ملعقة صغيرة قرفة

للوجه:
4 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة
1 كوب سكر بني
3 – 4 حبات موز مقطعة بالطول

طريقة التحضير:
سخني الفرن على درجة حرارة 350 مئوية.
ضعي ورق الزبدة على قالب كيك مستدير، ثم رشيه برذاذ الطهي وضعيه جانبا.
في مقلاة صغيرة على نار متوسطة، ضعي الزبدة حتى تذوب ثم أضيفي السكر البني وقلبيه جيدا حتى يذوب.
اسكبي الخليط في قاع قالب الكيك ورتبي شرائح الموز فوقه ثم ضعي القالب جانبا.
في وعاء كبير، اخلطي بياض البيض مع كريم التارتار واخفقي المزيج على سرعة عالية حتى تتشكل لديك قمم لينة ثم ضعيه جانبا.
في وعاء آخر كبير، اخفقي الزبدة مع السكر حتى يصبح القوام ناعما ثم أضيفي صفار البيض، الفانيلا والحليب واخفقي الخليط حتى يتجانس.
أضيفي الدقيق بالتدريج، ثم الملح، البيكينغ باودر، الزنجبيل والقرفة وباستخدام سباتولا مطاطية، أضيفي مزيج بياض البيض فوق مزيج الدقيق واخفقي جميع المكونات حتى يصبح المزيج ناعما.
اسكبي الخليط في القالب المجهز، واخبزي الكيك لمدة 35 - 40 دقيقة أو حتى تتأكدي من النضج باختبار عود الأسنان.
اتركي القالب يبرد جيدا، ثم اقلبيه برفق لإزالة الكيك.
قطعي كيك الموز المقلوب لشرائح وقدميه.

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