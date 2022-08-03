بامية على البخار

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير البامية الشهية والمغذية على البخار، وأعديها في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

3 ملاعق كبيرة زيت ذرة

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون

رشة ملح

رشة فلفل أسود مطحون

نصف كيلو بامية

ربع كيلو بصل