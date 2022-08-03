بامية على البخار...

تعرفي معنا على طريقة تحضير البامية الشهية والمغذية على البخار، وأعديها في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
3 ملاعق كبيرة زيت ذرة
3 ملاعق كبيرة عصير ليمون
رشة ملح
رشة فلفل أسود مطحون
نصف كيلو بامية
ربع كيلو بصل
طريقة التحضير
- يقشر البصل ويغسل، ثم يصفى تماما من الماء، وفي إناء على النار نضع الزيت والبصل ونقلب حتى يذبل.
- يتبل بالملح والفلفل وعصير الليمون، ونخفض النار، ونغطي الإناء ويترك حتى ينضج تماما، ثم نضيف للبصل البامية، ونقلب ثم نغطي الإناء ونخفض النار وتترك عشر دقائق.
- تغرف في طبق وتتبل بالمزيد من عصير الليمون وزيت الزيتون، وتصبح جاهزة للتقديم.
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