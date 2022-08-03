خرشوف بالمفروم...

في خطوات سهلة وسريعة، تعرفي معنا إلى طريقة تحضير الخرشوف مع اللحم المفروم، حسب «اعرفي».
المكونات
عشر حبات من الخرشوف
نصف كيلو لحم مفروم
عصير ثمرة طماطم متوسطة الحجم
أربعة فصوص ثوم ناعمة
ملعقتا زيت
ملعقة سمن
ثمرة من البصل
ملح
فلفل
طريقة التحضير
- يُنظَّف الخرشوف ويُسلَق في ماء به ملعقة من الملح لمدة خمس دقائق، ويمكنكِ استخدام الخرشوف المجمَّد دون سلقه مسبقا.
- يقطَّع البصل إلى مكعبات ويحمَّر في السمن وبعد أنْ يصبح وردي اللون يُضاف له اللحم المفروم وملح وفلفل حسب الرغبة، ويترك حتى ينضج اللحم.
- يحمر الثوم الناعم في ملعقتين من الزيت ويضاف له عصير الطماطم ويترك حتى يتسبك.
- تحشى وحدات الخرشوف باللحم المفروم وترص في صينية وتوضع فوقها الصلصة وتوضع في الفرن عشر دقائق ثم تُقدَّم.
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