لحم بالليمون والثوم

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة عمل شرائح اللحم بالثوم وصوص الليمون، في خطوات سهلة وبسيطة، لتعديها لكل أفراد أسرتك، وفق «سوبر ماما».

المكونات

½ كيلو شرائح لحم رفيعة

½ كوب عصير ليمون

كوب مرق لحم

½ كوب حليب

ملعقة كبيرة زبدة في درجة حرارة الغرفة

ملعقة كبيرة ثوم مهروس

ملعقة كبيرة دقيق

½ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

ملح وفلفل أسود