لحم بالليمون والثوم...

نقدم إليك طريقة عمل شرائح اللحم بالثوم وصوص الليمون، في خطوات سهلة وبسيطة، لتعديها لكل أفراد أسرتك، وفق «سوبر ماما».
المكونات
½ كيلو شرائح لحم رفيعة
½ كوب عصير ليمون
كوب مرق لحم
½ كوب حليب
ملعقة كبيرة زبدة في درجة حرارة الغرفة
ملعقة كبيرة ثوم مهروس
ملعقة كبيرة دقيق
½ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
ملح وفلفل أسود
طريقة التحضير
- تبلي شرائح اللحم بالملح والفلفل الأسود والبهارات، وقلبي جيدا، ثم اتركيها جانبا لمدة 30 دقيقة.
- على نار متوسطة، أذيبي الزبدة، ثم شوحي اللحم على الجهتين حتى يتغير لونه.
- أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة، ثم أضيفي الماء واتركيه حتى يغلي. اتركي اللحم على نار هادئة جدا لمدة 20 دقيقة، حتى ينضج اللحم.
- أذيبي الدقيق في الحليب، ثم ضعيه فوق اللحم وقلبي باستمرار حتى يغلي.
- أضيفي عصير الليمون، وقلبي باستمرار حتى يغلي الصوص ويغلظ قليلا.
- ضعي شرائح اللحم في أطباق التقديم، ثم وزعي الصوص فوقها وتصبح جاهزة للتقديم.
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