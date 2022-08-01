بان كيك بالجبن الشيدر

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة تحضير وجبة للإفطار سهلة وشهية، ويمكن تقديمها لأبنائك وهي بان كيك الجبن. تعرفي على طريقة تقديمها معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

كوب كبير دقيق أبيض

ملعقتان كبيرتان سكر

ملعقتان صغيرتان بيكينغ بودر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة جوزة الطيب مطحونة

بيضة في درجة حرارة الغرفة

كوب كبير حليب

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي

ملعقة صغيرة خلاصة فانيليا

كوب كبير جبن شيدر مبشور