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بان كيك بالجبن الشيدر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 12:11 مساء
بان كيك بالجبن الشيدر
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نقدم إليكِ طريقة تحضير وجبة للإفطار سهلة وشهية، ويمكن تقديمها لأبنائك وهي بان كيك الجبن. تعرفي على طريقة تقديمها معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
كوب كبير دقيق أبيض
ملعقتان كبيرتان سكر
ملعقتان صغيرتان بيكينغ بودر
1/2 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة جوزة الطيب مطحونة
بيضة في درجة حرارة الغرفة
كوب كبير حليب
ملعقتان كبيرتان زيت نباتي
ملعقة صغيرة خلاصة فانيليا
كوب كبير جبن شيدر مبشور

طريقة التحضير
- في بولة كبيرة الحجم يخلط كل من الدقيق والسكر والبيكينغ بودر والملح وجوزة الطيب.
- في بولة أخرى يخلط كل من البيض والحليب والزيت والفانيليا جيدا ثم توضع مكونات الحليب والبيض على مكونات الدقيق ويقلب المزيج جيدا حتى تمام الاختلاط.
- تضاف الجبن الشيدر إلى مزيج الدقيق والحليب وتقلب وتدهن مقلاة غير قابلة للإلتصاق على نار متوسطة بالقليل من الزيت.
- نضع 1/4 كوب كبير من مزيج عجينة البان كيك في المقلاة ونحرك المقلاة حتى يغطي عجين البان كيك قاعدة المقلاة بالكامل، ثم نتركه حتى تتكون فقاعات ويقلب على الوجه الآخر حتى يحمر وينضج ويصبح جاهزا للتقديم.
 

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