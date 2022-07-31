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دجاج بالتوست

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 يوليو 2022, 11:59 صباحا
دجاج بالتوست
طريقة سهلة وسريعة لصينية الدجاج بالتوست
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صينية الدجاج بالتوست من الوصفات سهلة التحضير بوقت قصير وطعم لذيذ ومميز جدًا من مكونات متوفرة تعلمي الطريقة معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
4 ملاعق كبيرة زيت نباتي
بصلة واحدة وسط مفرومة مكعبات ناعمة
4 فصوص ثوم مهروس
كيلو صدور دجاج مقطع مكعبات
كوب فطر مقطع
حبة فلفل
علبة كريمة طبخ
2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود أوريغانو بابريكا حلوة
1 ملعقة صغيرة ملح
12 قطعة خبز توست منزوع الأطراف
كوب جبنة موزوريلا أو جبنة شيدر مبروشة
2 ملعقة كبيرة زبدة

طريقة التحضير
- نضع الزيت النباتي في مقلاة كبيرة على نار هادئة ثم نضيف البصل والثوم والدجاج والفلفل الأسود والملح والأوريغانو والبابريكا ونحرك المكونات معًا ونتركها على النار 10 دقائق لحين نضج الدجاج.
- نضيف الفطر المقطع والفليفلة ونحرك المكونات معًا ونتركها على نار قوية لمدة دقيقتتين ثم نضيف القليل من كريمة الطبخ ونتركها أيضًا على النار لمدة دقيقتين.
- ندهن صينية بايركس مستطيلة الشكل بالقليل من الزبدة ونضيف القليل من كريمة الطبخ ثم نصف قطع التوست بقاع صينية البايركس.
- ندهن قطع التوست المصفوفة بكريمة الطبخ ثم نوزع القليل من جبنة الموزاريلا ونسكب الدجاج فوق قطع التوست ونوزعها بالتساوي ثم نضيف طبقة أخرى من الموزاريلا ونصف قطع التوست المتبقية فوقها ثم ندهن قطع التوست بكريمة الطبخ ونرش فوقها ماتبقى من الجبن.
- وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة خمس دقائق حتى تسيح الجبنة وتأخذ اللون الذهبي وتصبح جاهزة للتقديم.

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