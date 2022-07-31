دجاج بالتوست

القاهرة - بوابة الوسط

صينية الدجاج بالتوست من الوصفات سهلة التحضير بوقت قصير وطعم لذيذ ومميز جدًا من مكونات متوفرة تعلمي الطريقة معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

4 ملاعق كبيرة زيت نباتي

بصلة واحدة وسط مفرومة مكعبات ناعمة

4 فصوص ثوم مهروس

كيلو صدور دجاج مقطع مكعبات

كوب فطر مقطع

حبة فلفل

علبة كريمة طبخ

2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود أوريغانو بابريكا حلوة

1 ملعقة صغيرة ملح

12 قطعة خبز توست منزوع الأطراف

كوب جبنة موزوريلا أو جبنة شيدر مبروشة

2 ملعقة كبيرة زبدة