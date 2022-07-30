دونات جوز الهند والليمون

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة تحضير دونات خفيفة ومنعشة بنكهة الليمون وجوز الهند مع عجينة سهلة وهشة ومفتتة وغنية بالنكهة، ويجري تحضيرها بالفرن للمحافظة على نكهتها.

تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

2 بيضة

¾ كوب السكر

2 ملعقة طعام زبدة

¼ كوب نشاء الذرة

1 ملعقة صغيرة ملح

¾ كوب رائب الحليب

1 ¾ كوب دقيق عادي

2 ملعقة صغيرة بكينغ بودر

¼ كوب من جوز الهند المجفف

2 ملعقة صغيرة مبشور الليمون

½ ملعقة صغيرة مستخلص الفانيليا

ملعقة كبيرة عصير الليمون الطازج