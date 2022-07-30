دونات جوز الهند والليمون...

نقدم إليك طريقة تحضير دونات خفيفة ومنعشة بنكهة الليمون وجوز الهند مع عجينة سهلة وهشة ومفتتة وغنية بالنكهة، ويجري تحضيرها بالفرن للمحافظة على نكهتها.
تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
2 بيضة
¾ كوب السكر
2 ملعقة طعام زبدة
¼ كوب نشاء الذرة
1 ملعقة صغيرة ملح
¾ كوب رائب الحليب
1 ¾ كوب دقيق عادي
2 ملعقة صغيرة بكينغ بودر
¼ كوب من جوز الهند المجفف
2 ملعقة صغيرة مبشور الليمون
½ ملعقة صغيرة مستخلص الفانيليا
ملعقة كبيرة عصير الليمون الطازج
طريقة التحضير
- نجمع الدقيق ونشاء الذرة والسكر والبكينغ بودر والملح وجوز الهند حتى تجتمع بشكل جيد، ثم نضيف رائب الحليب ونحرك جيدًا.
- نخفق البيض والزبدة وعصير الليمون والفانيليا وبرش الليمون، ونضيف المخفوق لخليط الدقيق، ثم نسكب الخليط بقوالب الدونات المدهونة.
- نخبز الدونات بالفرن بحرارة 425 لحوالي 7 - 9 دقائق، حتى تصبح ناضجة ومنتفخة.
- نخرجها من الفرن لتبرد ويمكنك تزيينها بخليط من جوز الهند والسكر ومبشور قشر الليمون.
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