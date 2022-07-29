حضري تارت البيتزا

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا اليوم عزيزتي إلى طريقة تحضير البيتزا الشهية بعجينة التارت، من خلال هذه الوصفة السهلة لتعديها في مطبخك، حسب «شهية».

المكونات:

كوب دقيق

ملعقة صغيرة من الملح

ربع كوب من السميد

3 ملاعق كبيرة من الزيت

6 ملاعق كبيرة من الماء البارد

كوبان من صلصة الطماطم

كوب من الطماطم المهروسة

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من الزعتر

نصف حبة من الفليفلة الحمراء المقطعة إلى شرائح

ربع كوب من الزيتون الأسود المقطع

كوب من جبنة الموزاريلا