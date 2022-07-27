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دجاج هندي بالزبدة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 04:30 مساء
دجاج هندي بالزبدة
طريقة سهلة وسريعة لتحضير الدجاج بالزبدة الشهي (الإنترنت)
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تعرفي معنا إلى طريقة سهلة وسريعة لتحضير الدجاج بالزبدة الشهي وأعديه في مطبخك دون عناء وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
450 غرام صدر دجاج مقطع إلى مكعبات متوسطة
5 فصوص ثوم
زنجبيل طازج
لبن زبادي
زيت نباتي ملعقة كبيرة
ملح
زعفران
600 غرام طماطم معلبة
ملعقتان كبيرتان معجون طماطم
4 ملاعق كبيرة زبدة
6 حبات حبهان أخضر
قرفة
قرنفل حب
فلفل حار أحمر مقطع الى شرائح
كريمة طبخ ثلث كوب
كزبرة طازجة ربع كوب
ملح

طريقة التحضير
- ابشري الزنجبيل مع الثوم وفي وعاء صغير، اخلطي اللبن الزبادي مع الزيت النباتي، ملعقة صغيرة من الملح والزعفران وملعقتين صغيرتين من مزيج الزنجبيل والثوم (احتفظي بالباقي).
- ضعي الدجاج في كيس بلاستيكي واسكبي فوقه الصلصة.
- افركي الدجاج بالصلصة بواسطة الكيس ثم أخرجي الهواء منه وأغلقيه أنقعي الدجاج لحوالي 4 ساعات أو لليلة كاملة في الثلاجة.
- لتحضير الصلصة:
- أضربي الطماطم المعلبة مع معجون الطماطم في محضر الطعام.
- في قدر على النار، حمّي الزبدة وأضيفي إليها الحبهان، عود القرفة وكبش القرنفل بعد مرور 3 دقائق، أضيفي الحلبة، الفلفل الحار وما تبقى من مزيج الثوم والزنجبيل.
- اسكبي مزيج الطماطم فوق التوابل واطهي على نار متوسطة لمدة 45 دقيقة حتى يصبح الخليط كثيفًا.
- اتركيه ليبرد قليلًا ثمّ ضعيه في الخلاط حتى يتحول إلى بوريه.
- حمّي الشواية واشوي الدجاج حتى ينضج.
- ضعي قطع الدجاج في الصلصة مع ملعقة صغيرة من الملح اطهي الدجاج مع الصلصة لمدة 6-8 دقائق على نار متوسطة.
- اسكبي كريمة الطبخ واخلطي ثم ارفعي القدر عن النار وضعي الدجاج ويصبح الطبق جاهزًا للتقديم.

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