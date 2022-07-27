دجاج هندي بالزبدة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة سهلة وسريعة لتحضير الدجاج بالزبدة الشهي وأعديه في مطبخك دون عناء وذلك وفقًا لموقع «شملولة».