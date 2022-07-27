كيك الكاكاو والقرفة

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة تحضير كيك شهي بالكاكاو والكريمة والقرفة تعلمي الطريقة معنا وأعديها في مطبخك بنفسك، وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

2 عدد بيض

3/4 كوب سكر

كوب كاكا بيورية

كوب حليب رايب

2 كوب دقيق

ملعقة صغيرة بيكينغ بودر

ملعقة صغيرة بيكينغ صودا

للتزيين

كوب كريمة الزبدة بالقرفة