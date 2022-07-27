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كيك الكاكاو والقرفة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 12:30 مساء
كيك الكاكاو والقرفة
طريقة تحضير كيك شهي بالكاكاو والكريمة والقرفة تعلمي الطريقة معنا (الإنترنت)
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نقدم إليك طريقة تحضير كيك شهي بالكاكاو والكريمة والقرفة تعلمي الطريقة معنا وأعديها في مطبخك بنفسك، وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
2 عدد بيض
3/4 كوب سكر
كوب كاكا بيورية
كوب حليب رايب
2 كوب دقيق
ملعقة صغيرة بيكينغ بودر
ملعقة صغيرة بيكينغ صودا
للتزيين
كوب كريمة الزبدة بالقرفة

طريقة التحضير
- في بولة العجان نخفق البيض مع السكر حتى يصبح قوامه خفيفًا وأكثر حجمًا.
- يضاف له الحليب الرايب ثم يقلب مرة أخرى ونضيف المكونات الجافة.
- تحضير فورم بورق زبدة ويقسم الخليط ما بين الفورم وتخبز في فرن ساخنة على حرارة 180 درجة ولمدة نصف ساعة.
- للتزيين: نضع كريمة الزبدة بين الصفوف وعلى الوجه ويصبح جاهزًا للتقديم.

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