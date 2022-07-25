Atwasat

مناقيش سورية بالزعتر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 يوليو 2022, 04:45 مساء
مناقيش سورية بالزعتر
حضري مناقيش الزعتر في مطبخك كالمحترفات
alwasat radio

يشتهر المطبخ السوري بأشهى المأكولات وأطيبها، لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضير المناقيش السورية مع الزعتر لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديك، وفقًا لموقع «هناكل».

المكونات
كوبان دقيق
1/2 كوب ماء دافئ
ملعقتان صغيرتان خميرة فورية
1/2 ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة سكر
1/4 كوب زيت زيتون
للحشو:
6 ملاعق زعتر
1/2 كوب زيت زيتون
ملعقة كبيرة ملح

طريقة التحضير
- توضع الخميرة والسكر وملعقتان كبيرتان ماء دافئ في كوب ويقلب جيدًا ويترك في مكان دافئ ليرتاح.
- ينخل الدقيق ويضاف عليه الملح وزيت الزيتون ويعجن الخليط في العجانة حتى تصبح العجينة لينة مطاطية.
- تترك العجين لتتخمر ثم تقسم دوائر وتترك لترتاح لمدة 10 دقائق.
- تفرد كل كرة حتى تشكل دائرة وتخلط مكونات الحشو جميعًا وتضاف على سطح العجين.
- تترك في فرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تحمر وتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ياسمينا زيتون أول ملكة لجمال لبنان منذ 4 سنوات

ياسمينا زيتون أول ملكة لجمال لبنان منذ 4 سنوات
السوق النفطية: توقعات باستمرار تراجع الأسعار مع زيادة المعروض وقوة الدولار

السوق النفطية: توقعات باستمرار تراجع الأسعار مع زيادة المعروض وقوة الدولار
سيدات أميركا يحتفظن بذهبية التتابع أربعة في 400 متر ببطولة العالم

سيدات أميركا يحتفظن بذهبية التتابع أربعة في 400 متر ببطولة العالم
تونس: انطلاق استفتاء حاسم على دستور جديد يثير خلافات

تونس: انطلاق استفتاء حاسم على دستور جديد يثير خلافات
جهاز الأمن الداخلي: حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين

جهاز الأمن الداخلي: حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين
كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا
شاهد: تمدد حريق الغابات في كاليفورنيا وسط موجة قيظ تضرب الولايات المتحدة

شاهد: تمدد حريق الغابات في كاليفورنيا وسط موجة قيظ تضرب الولايات المتحدة
«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل الدوري السداسي قبل جولة الحسم بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. الأربعاء

«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل الدوري السداسي قبل جولة الحسم بين الأهلي طرابلس ...
وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
ردا على مقال د. صالح السنوسي: «متاهة المصدر الرسمي والمصدر الوحيد للتشريع»

ردا على مقال د. صالح السنوسي: «متاهة المصدر الرسمي والمصدر الوحيد للتشريع»
طائرة الجزيرة تحلق عاليا في سماء طرابلس وتعانق الذهب والفضة (صور)

طائرة الجزيرة تحلق عاليا في سماء طرابلس وتعانق الذهب والفضة (صور)
ارتداد الفعل

ارتداد الفعل
تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على الحالة الليبية؟

تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على ...
بليحق: إجراء التعديلات النهائية على مسودة مشروع قانون نفايات الرعاية الصحية

بليحق: إجراء التعديلات النهائية على مسودة مشروع قانون نفايات الرعاية الصحية
كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس

كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة

عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
جريدة «الوسط»: ضخ النفط يعود.. وتحريك مسار توحيد الجيش

جريدة «الوسط»: ضخ النفط يعود.. وتحريك مسار توحيد الجيش
«الكلام»!؟

«الكلام»!؟
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
خبزة محشية
خبزة محشية
سمك مكرونة
سمك مكرونة
دجاج مشوي بصلصة الفول السوداني
دجاج مشوي بصلصة الفول السوداني
حضري طاجين الحوت
حضري طاجين الحوت
حساء الدشيشة الشهي
حساء الدشيشة الشهي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية
بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية...
اللحم بالتوابل في الفرن
اللحم بالتوابل في الفرن...
ستيك لحم بالخضراوات
ستيك لحم بالخضراوات...
ريش مشوية لعيد الأضحى
ريش مشوية لعيد الأضحى...
حضري الكفتة الباردة
حضري الكفتة الباردة...
المزيد
مناقيش سورية بالزعتر
مناقيش سورية بالزعتر...
سلطة حمص ومعدنوس
سلطة حمص ومعدنوس...
كرات الأرز الشهية في دقائق
كرات الأرز الشهية في دقائق...
حساء الدشيشة الشهي
حساء الدشيشة الشهي...
حضري طاجين الحوت
حضري طاجين الحوت...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط