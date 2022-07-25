مناقيش سورية بالزعتر

القاهرة - بوابة الوسط

يشتهر المطبخ السوري بأشهى المأكولات وأطيبها، لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضير المناقيش السورية مع الزعتر لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديك، وفقًا لموقع «هناكل».

المكونات

كوبان دقيق

1/2 كوب ماء دافئ

ملعقتان صغيرتان خميرة فورية

1/2 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة سكر

1/4 كوب زيت زيتون

للحشو:

6 ملاعق زعتر

1/2 كوب زيت زيتون

ملعقة كبيرة ملح