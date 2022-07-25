مناقيش سورية بالزعتر...

يشتهر المطبخ السوري بأشهى المأكولات وأطيبها، لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضير المناقيش السورية مع الزعتر لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديك، وفقًا لموقع «هناكل».
المكونات
كوبان دقيق
1/2 كوب ماء دافئ
ملعقتان صغيرتان خميرة فورية
1/2 ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة سكر
1/4 كوب زيت زيتون
للحشو:
6 ملاعق زعتر
1/2 كوب زيت زيتون
ملعقة كبيرة ملح
طريقة التحضير
- توضع الخميرة والسكر وملعقتان كبيرتان ماء دافئ في كوب ويقلب جيدًا ويترك في مكان دافئ ليرتاح.
- ينخل الدقيق ويضاف عليه الملح وزيت الزيتون ويعجن الخليط في العجانة حتى تصبح العجينة لينة مطاطية.
- تترك العجين لتتخمر ثم تقسم دوائر وتترك لترتاح لمدة 10 دقائق.
- تفرد كل كرة حتى تشكل دائرة وتخلط مكونات الحشو جميعًا وتضاف على سطح العجين.
- تترك في فرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تحمر وتصبح جاهزة للتقديم.
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