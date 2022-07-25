Atwasat

سلطة حمص ومعدنوس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 يوليو 2022, 11:48 صباحا
سلطة حمص ومعدنوس
طريقة سهلة وسريعة لتحضير سلطة شهية ومغذية (الإنترنت)
alwasat radio

تعرفي معنا على طريقة تحضير سلطة الحمص الشهية بالخضراوات المغذية لتعديها بنفسكِ في خطوات بسيطة وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات
كوب من الحمص المسلوق.
كوب من الجزر المبشور.
كوب من الطماطم المفرومة فرمًا ناعمًا.
كوب من البصل المفروم فرمًا ناعمًا.
نصف كوب من المعدنوس المفروم فرمًا ناعمًا.
نصف كوب من الشبت المفروم فرمًا ناعمًا.
نصف كوب من عصير الليمون.
ملعقة صغيرة من الكمون.
ملح بحسب الرغبة.
فلفل أسود، بحسب الرغبة.
ملعقة كبيرة من خل التفاح.
ثوم مهروس، بحسب الرغبة.
ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف.
نصف كوب من زيت الزيتون.

طريقة التحضير
- امزجي مقادير التتبيلة معًا حتى تتجانس ثم اخلطي الخضراوات والحمص.
- اسكبي التتبيلة فوق الخضراوات والحمص وتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السوق النفطية: توقعات باستمرار تراجع الأسعار مع زيادة المعروض وقوة الدولار

السوق النفطية: توقعات باستمرار تراجع الأسعار مع زيادة المعروض وقوة الدولار
سيدات أميركا يحتفظن بذهبية التتابع أربعة في 400 متر ببطولة العالم

سيدات أميركا يحتفظن بذهبية التتابع أربعة في 400 متر ببطولة العالم
تونس: انطلاق استفتاء حاسم على دستور جديد يثير خلافات

تونس: انطلاق استفتاء حاسم على دستور جديد يثير خلافات
جهاز الأمن الداخلي: حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين

جهاز الأمن الداخلي: حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين
كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان والانتخابات في ليبيا
شاهد: تمدد حريق الغابات في كاليفورنيا وسط موجة قيظ تضرب الولايات المتحدة

شاهد: تمدد حريق الغابات في كاليفورنيا وسط موجة قيظ تضرب الولايات المتحدة
«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل الدوري السداسي قبل جولة الحسم بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. الأربعاء

«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل الدوري السداسي قبل جولة الحسم بين الأهلي طرابلس ...
وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية النفط

وليامز ونورلاند يدخلان جدل تغيير إدارة المؤسسة الوطنية النفط
ردا على مقال د. صالح السنوسي: «متاهة المصدر الرسمي والمصدر الوحيد للتشريع»

ردا على مقال د. صالح السنوسي: «متاهة المصدر الرسمي والمصدر الوحيد للتشريع»
طائرة الجزيرة تحلق عاليا في سماء طرابلس وتعانق الذهب والفضة (صور)

طائرة الجزيرة تحلق عاليا في سماء طرابلس وتعانق الذهب والفضة (صور)
ارتداد الفعل

ارتداد الفعل
تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على الحالة الليبية؟

تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على ...
بليحق: إجراء التعديلات النهائية على مسودة مشروع قانون نفايات الرعاية الصحية

بليحق: إجراء التعديلات النهائية على مسودة مشروع قانون نفايات الرعاية الصحية
كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس

كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة

عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
جريدة «الوسط»: ضخ النفط يعود.. وتحريك مسار توحيد الجيش

جريدة «الوسط»: ضخ النفط يعود.. وتحريك مسار توحيد الجيش
«الكلام»!؟

«الكلام»!؟
عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا

عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
برغل بالبندورة من المطبخ اللبناني
برغل بالبندورة من المطبخ اللبناني
خبزة محشية
خبزة محشية
سمك مكرونة
سمك مكرونة
دجاج مشوي بصلصة الفول السوداني
دجاج مشوي بصلصة الفول السوداني
حضري طاجين الحوت
حضري طاجين الحوت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية
بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية...
فخذة الخروف بالفرن
فخذة الخروف بالفرن...
اللحم بالتوابل في الفرن
اللحم بالتوابل في الفرن...
ستيك لحم بالخضراوات
ستيك لحم بالخضراوات...
ريش مشوية لعيد الأضحى
ريش مشوية لعيد الأضحى...
المزيد
سلطة حمص ومعدنوس
سلطة حمص ومعدنوس...
كرات الأرز الشهية في دقائق
كرات الأرز الشهية في دقائق...
حساء الدشيشة الشهي
حساء الدشيشة الشهي...
حضري طاجين الحوت
حضري طاجين الحوت...
دجاج مشوي بصلصة الفول السوداني
دجاج مشوي بصلصة الفول السوداني...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط