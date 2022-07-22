حضري طاجين الحوت

القاهرة - بوابة الوسط

من المطبخ الليبي نقدم لك طريقة تحضير طاجين الحوت بالخضار، لتعديه في منزلكِ وتقدميه لأسرتكِ.

المقادير:

سمكة كبيرة

بطاطا

فلفل أخضر

باذنجان

جزر

بصلة

طماطم شرائح

كوسا

معجون طماطم

ثوم

كسبر

معدنوس مفروم

زيت الزيتون

كراوية مطحونة

بزار

عصير ليمون

فلفل أحمر

كمون

زنجبيل مطحون

ملح