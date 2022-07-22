حضري طاجين الحوت...

من المطبخ الليبي نقدم لك طريقة تحضير طاجين الحوت بالخضار، لتعديه في منزلكِ وتقدميه لأسرتكِ.
المقادير:
سمكة كبيرة
بطاطا
فلفل أخضر
باذنجان
جزر
بصلة
طماطم شرائح
كوسا
معجون طماطم
ثوم
كسبر
معدنوس مفروم
زيت الزيتون
كراوية مطحونة
بزار
عصير ليمون
فلفل أحمر
كمون
زنجبيل مطحون
ملح
الطريقة:
في قاع الطاجين نضع الخضار.
ندهن السمكة بعد تنظيفها وغسلها بجزء من البهارات وزيت الزيتون وعصير الليمون والثوم والكسبر ونتركها قليلاً لتتشرب الخلطة.
نضعها في الطاجن فوق الخضار.
نخلط معجون الطماطم مع كوبي ماء ونسكبه على السمكة.
نضيف إليها البهارات والزيت ثم نغطي الطاجين بورق الألومنيوم ويدخل الفرن حتى يحمر الوجه، ويقدم ساخنًا.
تعليقات