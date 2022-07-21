الدجاج المشوي بصلصة الفول السوداني يشبه كثيرًا وصفات الدجاج التايلاندي chicken satay، بصلصة ممزوجة من الفول السوداني وعصير الليمون والكاري وغيرها من المنكهات التي تضفي على الدجاج مذاقًا خلابًا.
يمكن تحضير دجاج مشوي بصلصة الفول السوداني في العزائم والمناسبات، أو كطبق صحي قليل السعرات الحرارية ليساعدك على خسارة الوزن، وفقا لـ«هي».
المكونات:
4 صدور دجاج مقطعة مكعبات
2 ملعقة كبيرة زبدة الفول السوداني
½ كوب صلصة الصويا الخفيفة
½ كوب عصير الليمون
1 ملعقة كبيرة سكر بني
2 ملعقة صغيرة بودرة الكاري
2 فص ثوم مهروس
1 ملعقة كبيرة صلصة حارة
طريقة التحضير:
في وعاء، اخلطي زبدة الفول السوداني مع صلصة الصويا، عصير الليمون، السكر البني، الكاري، الثوم والصلصة الحارة.
أضيفي قطع الدجاج فوق الخليط وغطي الوعاء وضعيه في الثلاجة لمدة 4 ساعات حتى ينتقع جيدا.
انقعي أسياخ الخشب بالماء، ثم ضعي الدجاج فيها.
ضعي الأسياخ في صينية وأدخليها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 25 دقيقة مع التقليب حتى ينضج الدجاج.
قدمي دجاجا مشويا بصلصة الفول السوداني ساخنًا.
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