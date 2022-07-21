دجاج مشوي بصلصة الفول السوداني

القاهرة - بوابة الوسط

الدجاج المشوي بصلصة الفول السوداني يشبه كثيرًا وصفات الدجاج التايلاندي chicken satay، بصلصة ممزوجة من الفول السوداني وعصير الليمون والكاري وغيرها من المنكهات التي تضفي على الدجاج مذاقًا خلابًا.

يمكن تحضير دجاج مشوي بصلصة الفول السوداني في العزائم والمناسبات، أو كطبق صحي قليل السعرات الحرارية ليساعدك على خسارة الوزن، وفقا لـ«هي».