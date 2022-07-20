خبزة محشية

القاهرة - بوابة الوسط

الخبزة الليبية المحشية من الأكلات الجانبية التي يمكن أن تقدم بجانب الأكلة الرئيسية تعرفي على طريقة تحضيرها وفقا لصفحة «فتافيت ليبية» على «فيسبوك».

المكونات

كوب حليب

كوب زيت

ملعقة كبيرة خميرة

ربع ملعقة صغيرة ملح

كوب ماء دافئ

دقيق للعجن

ملعقة صغيرة سكر