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خبزة محشية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 يوليو 2022, 12:10 مساء
خبزة محشية
طريقة سهلة وسريعة لتحضير الخبزة الليبية المحشية (الإنترنت)
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الخبزة الليبية المحشية من الأكلات الجانبية التي يمكن أن تقدم بجانب الأكلة الرئيسية تعرفي على طريقة تحضيرها وفقا لصفحة «فتافيت ليبية» على «فيسبوك».

المكونات
كوب حليب
كوب زيت
ملعقة كبيرة خميرة
ربع ملعقة صغيرة ملح
كوب ماء دافئ
دقيق للعجن
ملعقة صغيرة سكر

طريقة التحضير
- توضع الخميرة في كوب الماء الدافئ وتترك قليلاً حتى تتخمر حوالي عشر دقائق، يخلط كوب الحليب والزيت والسكر ونضيف له كوب الماء والخميرة وتعجن بالدقيق حتى نحصل على عجينة رطبة.
- تترك لتخمر لمدة ساعة، تشكل على هيئة دوائر صغيرة بحجم البيضة، وتحشي من الداخل بالتونة والجبن والزيتون أو أي شيء آخر تحبينه مثلًا مفروم، تكور وتدهن بصفار بيضة أو حليب سائل من فوق وترش بالسمسم، تدخل فرن متوسط الحرارة حتى يصبح لونها ذهبيا وتقدم ساخنة.
 

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