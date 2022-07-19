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فطائر الدجاج بالبف باستري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 يوليو 2022, 12:16 مساء
فطائر الدجاج بالبف باستري
طريقة سهلة وسريعة لتحضير البف باستري
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فطائر لذيذة بحشوة الدجاج مصنوعة بعجينة البف باستري هشة وتشبه السمبوسك وتتكون الحشوة من الدجاج، ونوعين من الخضار، وبعض التواب، تحضيرها لن يستغرق وقتا طويلا والنتيجة ستكون مذهلة، تعلميها معنا فقا لموقع «شهية».

المكونات:
علبة من عجينة (بف باستري) مربعات
نصف كيلو غرام صدور دجاج مقطع مكعبات صغيرة
رأس بصل مفروم ناعم
نصف كوب بازلاء مسلوقة
نصف كوب جزر مسلوق
ملح حسب الرغبة
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة زعتر أخضر ناشف (أوريغانو)
4 ملاعق زيت ذرة
نصف ملعقة طعام دبس طماطم
صفار بيضة واجدة
سمسم وحبة البركة للتزيين

طريقة التحضير
تحضير الحشوة:
- نشوح البصل بالزيت ونضيف الدجاج وعندما ينضج.
نضيف البازلاء ونقلبها مع الدجاج قليلا.
- نضيف دبس الطماطم والفلفل والملح والأوريغانو.
نتركهم على النار قليلا حتى تتجانس المكونات.

تحضير الفطائر:
- نضع قطعة من العجين نحشيها بملعقة من الحشوة.
نطوي زوايا العجينة إلى الداخل نكرر العملية حتى تنتهي الكمية.
- نضع ورق الزبدة في صينية الفرن ونرتب الفطائر فيها ونجعل الوجه المطوي إلى الأسفل.
- ندهن الفطائر بالبيض ونرش السمسم وحبة البركة على الوجه.
- ندخل الصينية إلى الفرن على درجة 180 ونتركها حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون وتصبح جاهزة للتقديم.

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