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كريم كراميل قليل السعرات الحرارية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 04:40 مساء
كريم كراميل قليل السعرات الحرارية
طريقة تحضير حلوى شهية قليلة السعرات الحرارية في مطبخك بسهولة (الإنترنت)
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تعرفي معنا على طريقة تحضير حلوى شهية قليلة السعرات الحرارية في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
6 عدد بيض
لتر حليب خالي الدسم
ملعقة صغيرة فانيليا خام
كوب سكر دايت «ستيفيا»
قالب كريم كراميل

طريقة التحضير
- في وعاء يخفق البيض مع إضافة الفانيليا.
- فىي حلة يسخن الحليب قليلا مع إضافة سكر الدايت ويوضع على البيض.
- يقلب جيدا وفي الأثناء في قالب الكريم كراميل يوضع السكر وملعقة ماء لكرملة السكر دون تقليب حتى يغمق لونخ ويرفع حتى يبرد تماما.
- يوضع على السكر المكرمل الخليط، وفي صينية عميقة يوضع ماء ساخن.
- ونضعه في حمام مياه على البوتاجاز لمدة نصف ساعة ثم في الفرن لمدة 30 دقيقة على حرارة 180.
- نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد تماما، ثم نضعه في الثلاجة لثاني يوم حتى نقلبها نضع مياه ساخنة ونضع فيها القالب قبل قلبها ونقلبها في طبق عميق ويصبح جاهزا للتقديم.

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