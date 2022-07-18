كريم كراميل قليل السعرات الحرارية

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير حلوى شهية قليلة السعرات الحرارية في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

6 عدد بيض

لتر حليب خالي الدسم

ملعقة صغيرة فانيليا خام

كوب سكر دايت «ستيفيا»

قالب كريم كراميل