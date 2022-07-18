كريم كراميل قليل السعرات الحرارية...

تعرفي معنا على طريقة تحضير حلوى شهية قليلة السعرات الحرارية في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
6 عدد بيض
لتر حليب خالي الدسم
ملعقة صغيرة فانيليا خام
كوب سكر دايت «ستيفيا»
قالب كريم كراميل
طريقة التحضير
- في وعاء يخفق البيض مع إضافة الفانيليا.
- فىي حلة يسخن الحليب قليلا مع إضافة سكر الدايت ويوضع على البيض.
- يقلب جيدا وفي الأثناء في قالب الكريم كراميل يوضع السكر وملعقة ماء لكرملة السكر دون تقليب حتى يغمق لونخ ويرفع حتى يبرد تماما.
- يوضع على السكر المكرمل الخليط، وفي صينية عميقة يوضع ماء ساخن.
- ونضعه في حمام مياه على البوتاجاز لمدة نصف ساعة ثم في الفرن لمدة 30 دقيقة على حرارة 180.
- نخرجه من الفرن ونتركه حتى يبرد تماما، ثم نضعه في الثلاجة لثاني يوم حتى نقلبها نضع مياه ساخنة ونضع فيها القالب قبل قلبها ونقلبها في طبق عميق ويصبح جاهزا للتقديم.
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