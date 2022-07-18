روزيتو الدجاج

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير روزيتو الدجاج الشهي لإعداده في مطبخك بسهولة، وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

2 كوب أرز

2 ملعقة كبيرة خل تفاح

حبة بصل كبيرة

½ كوب جبن بارميزان

½ كوب مشروم فريش

2 ملعقة كبيرة زبدة

لتر شوربة ساخنة

½ حزمة بقدونس مفروم

ملعقة كبيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

صدر دجاج