تعرفي معنا على طريقة تحضير روزيتو الدجاج الشهي لإعداده في مطبخك بسهولة، وذلك وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
2 كوب أرز
2 ملعقة كبيرة خل تفاح
حبة بصل كبيرة
½ كوب جبن بارميزان
½ كوب مشروم فريش
2 ملعقة كبيرة زبدة
لتر شوربة ساخنة
½ حزمة بقدونس مفروم
ملعقة كبيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
صدر دجاج
طريقة التحضير
- في طاسة على النار فيها زيت وننزل بالبصل والدجاج، ثم المشروم ثم نضيف الأرز ونقلب حتى يسخن ثم ننزل بالشوربة تدريجيا
- حتى يتشرب ونزود الحساء مرة أخرى، وأخيرا خل تفاح والزبدة ونتبل بالملح والفلفل وتصبح جاهزة للتقديم.
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