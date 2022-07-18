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روزيتو الدجاج

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 01:30 مساء
روزيتو الدجاج
طريقة تحضير روزيتو الدجاج الشهي لإعداده في مطبخك بسهولة (الإنترنت)
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تعرفي معنا على طريقة تحضير روزيتو الدجاج الشهي لإعداده في مطبخك بسهولة، وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
2 كوب أرز
2 ملعقة كبيرة خل تفاح
حبة بصل كبيرة
½ كوب جبن بارميزان
½ كوب مشروم فريش
2 ملعقة كبيرة زبدة
لتر شوربة ساخنة
½ حزمة بقدونس مفروم
ملعقة كبيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
صدر دجاج

طريقة التحضير
- في طاسة على النار فيها زيت وننزل بالبصل والدجاج، ثم المشروم ثم نضيف الأرز ونقلب حتى يسخن ثم ننزل بالشوربة تدريجيا
- حتى يتشرب ونزود الحساء مرة أخرى، وأخيرا خل تفاح والزبدة ونتبل بالملح والفلفل وتصبح جاهزة للتقديم.

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