كيكة تريليتشا

القاهرة - بوابة الوسط

كيكة الحليب والكراميل التركية تريليتشا تعتبر من أشهى الكيكات وذات شكل لطيف يمكن تقديمها في جميع المناسبات، فهي سهلة التحضير، تعلميها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

4 بيضات.

150غرام دقيق.

100 غرام سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

10 غرام بيكينغ باودر.

لتر حليب.

كوب كريمة خفق 200 مل.

كريم شانتيه 300غرام.

كراميل 150 غرامًا.

2 ملعقة زبد.