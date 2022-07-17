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كيكة تريليتشا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 يوليو 2022, 12:23 مساء
كيكة تريليتشا
طريقة سهلة وسريعة لتحضير كيكة الكراميل التركية
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كيكة الحليب والكراميل التركية تريليتشا تعتبر من أشهى الكيكات وذات شكل لطيف يمكن تقديمها في جميع المناسبات، فهي سهلة التحضير، تعلميها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
4 بيضات.
150غرام دقيق.
100 غرام سكر.
ملعقة صغيرة فانيليا.
10 غرام بيكينغ باودر.
لتر حليب.
كوب كريمة خفق 200 مل.
كريم شانتيه 300غرام.
كراميل 150 غرامًا.
2 ملعقة زبد.

طريقة التحضير
- نضع في وعاء البيض والسكر والفانيليا ونخفق جيدًا بالخفاقة لمدة ثلاث دقائق حتى يتحول المزيج إلى اللون الأبيض ويتضاعف حجمه .
- نضيف الدقيق والبيكنغ باودر ونحرك جيدًا ثم نسكب المزيج في قالب مستطيل الشكل مدهون بالزبد ومغلف بورق الزبدة .
- نضع القالب في الفرن على درجة حرارة 170 مئوية لمدة نصف ساعة حتى تمام الخبز .
- نخرج القالب من الفرن وننتظر حتى يبرد قليلًا ثم نحدث ثقوبًا صغيرة في الكيك .
- نخلط كريمة الخفق مع الحليب، ثم نسكب الصوص المتشكل فوق الكيك وندخلها الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل .
- عند التقديم نخرجها ونضيف الكريم شانتيه على الوجه ثم الكراميل وتصبح جاهزة للتقديم.

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