مسقعة مصرية...

تعد المسقعة من الأطعمة الشعبية المشهورة في مصر، وذلك لكونها وجبة غير مكلفة ومكوناتها متوفرة.
إضافة إلى ذلك هي وجبة صحية بامتياز لأنها تتكون من أكثر أنواع الخضراوات غنى بالفيتامينات والفوائد والبروتينات مثل الحمص والباذنجان والبطاطا، وتشعرك بالشبع دون سعرات حرارية عالية شرط أن نقلل كمية الزيت.
تعلمي طريقتها معنا وأعديها بنفسك وفقًا لموقع «الوصفة».
المكونات
3 ثمرات باذنجان متوسطة الحجم.
3 ثمرات بطاطا متوسطة الحجم.
4 ثمرات طماطم متوسطة الحجم.
3 ثمرات فلفل أخضر.
4 فصوص ثوم مهروس.
3 رؤوس بصل متوسطة الحجم.
ملعقة صغيرة بهار حلو.
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملح حسب الرغبة.
كوب صغيرة زيت نباتي.
زيت نباتي لقلي البطاطا والباذنجان.
طريقة التحضير
- نقطع الباذنجان، البطاطا، الفلفل، البصل إلى دوائر.
- نسخن زيت القلي ونقلي البطاطا، الباذنجان، البصل والفلفل.
- نقشر الطماطم ونضعها في الخلاط الكهربائي ونضيف الملح والبهارات والثوم .
-نحضر طبق البايركس أو صينية الفرن الدائرية .
- نصف الباذنجان والبطاطا والفلفل في الصينية بشكل منتظم على شكل طبقات .
- نوزع صلصة الطماطم فوق الصينية ونسكب الزيت وندخلها الفرن بدرجة 240 ونتركها نصف ساعة حتى تنضج ويمكن تزيينها بحبات الحمص والبقدونس المفروم وتصبح جاهزة للتقديم.
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