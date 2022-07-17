مسقعة مصرية

القاهرة - بوابة الوسط

تعد المسقعة من الأطعمة الشعبية المشهورة في مصر، وذلك لكونها وجبة غير مكلفة ومكوناتها متوفرة.

إضافة إلى ذلك هي وجبة صحية بامتياز لأنها تتكون من أكثر أنواع الخضراوات غنى بالفيتامينات والفوائد والبروتينات مثل الحمص والباذنجان والبطاطا، وتشعرك بالشبع دون سعرات حرارية عالية شرط أن نقلل كمية الزيت.

تعلمي طريقتها معنا وأعديها بنفسك وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

3 ثمرات باذنجان متوسطة الحجم.

3 ثمرات بطاطا متوسطة الحجم.

4 ثمرات طماطم متوسطة الحجم.

3 ثمرات فلفل أخضر.

4 فصوص ثوم مهروس.

3 رؤوس بصل متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة بهار حلو.

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة.

كوب صغيرة زيت نباتي.

زيت نباتي لقلي البطاطا والباذنجان.