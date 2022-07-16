Atwasat

رغيف مسحوب بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 يوليو 2022, 12:05 مساء
رغيف مسحوب بالجبن
رغيف مسحوب بالجبن (الإنترنت)
alwasat radio

جربي طريقة عمل رغيف مسحوب بالجبن وفق وصفة سهلة وسريعة، وقدميه لكل أفراد أسرتك، حسب «شملولة».

المقادير
250 غرام سبانخ مجمدة وتترك لتذوب
50 غرام زبد
1/2 كوب جبن شيدر مبشور
1/2 كوب قشدة حامضة
1/4 كوب جبن بارميزان
3 ثمرات بصل أخضر مقطعة شرائح
2 فص ثوم مفروم
1 رغيف خبز فينو

الطريقة
يسخن الفرن إلى 190 درجة مئوية وتبطن صينية فرن بورق زبد.
ثم تضاف السبانخ والقشدة الحامضة والجبن وتقلب حتى تذوب.
ثم يقطّع قطريًا رغيف الخبز باستخدام سكين خبز حادة على بُعد حوالي 4 سم عن بعضها البعض ويفرد خليط السبانخ بين الشقوق وتوضع على الصينية المعدة.
يُخبز لمدة 10 دقائق أو حتى يحمر ويبرد قليلًا قبل التقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - فضائح الفساد في ليبيا

كاركاتير خيري - فضائح الفساد في ليبيا
ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة

ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة
الجزائر ترفع صادرات الغاز إلى إيطاليا لـ4 مليارات متر مكعب

الجزائر ترفع صادرات الغاز إلى إيطاليا لـ4 مليارات متر مكعب
مانشستر يونايتد يحقق فوزا جديدا في جولته الصيفية

مانشستر يونايتد يحقق فوزا جديدا في جولته الصيفية
كاركاتير حليم - وعود المسؤولين للجماهير

كاركاتير حليم - وعود المسؤولين للجماهير
روسيا: وثيقة نهائية بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ستكون جاهزة «قريبا»

روسيا: وثيقة نهائية بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ستكون جاهزة «قريبا»
منظمة الصحة: فيروس كورونا أصبح أكثر ذكاء.. ورصد متحور جديد

منظمة الصحة: فيروس كورونا أصبح أكثر ذكاء.. ورصد متحور جديد
بايدن: القدس «مركزية» في الرؤيتين الفلسطينية والإسرائيلية.. والتزامي لم يتغير بحل الدولتين

بايدن: القدس «مركزية» في الرؤيتين الفلسطينية والإسرائيلية.. والتزامي لم يتغير ...
عباس لـ«بايدن»: السلام يبدأ من فلسطين والقدس

عباس لـ«بايدن»: السلام يبدأ من فلسطين والقدس
هذه العلامة تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم

هذه العلامة تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم
بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع الناقلات الجوية»

بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع الناقلات الجوية»
أسعار النفط تواصل التراجع.. وصلت إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا

أسعار النفط تواصل التراجع.. وصلت إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا
الدبيبة يرد على طلب المشري بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط

الدبيبة يرد على طلب المشري بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط
بن قدارة: الأطراف الدولية والمحلية اتفقت على تولي شخصية ليس لها انتماء سياسي إدارة مؤسسة النفط

بن قدارة: الأطراف الدولية والمحلية اتفقت على تولي شخصية ليس لها انتماء سياسي ...
نورلاند: يمكن الطعن قضائيا على قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط.. ولا يجب أن يتطور الأمر إلى مواجهة مسلحة

نورلاند: يمكن الطعن قضائيا على قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط.. ولا يجب أن ...
الجفاف يدفع مونتيري المكسيكية لتعلم العيش بلا ماء

الجفاف يدفع مونتيري المكسيكية لتعلم العيش بلا ماء
«فاينانشيال تايمز» تلمح إلى «صفقة بين الدبيبة وحفتر للإطاحة بصنع الله»

«فاينانشيال تايمز» تلمح إلى «صفقة بين الدبيبة وحفتر للإطاحة بصنع الله»
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)

هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
حضري فتة المكدوس
حضري فتة المكدوس
باستا أرابياتا إيطالية
باستا أرابياتا إيطالية
طاجين لحم على الكانون
طاجين لحم على الكانون
دجاج بصوص الجبن
دجاج بصوص الجبن
سلطة بطاطا حارة
سلطة بطاطا حارة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية
بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية...
كرات اللوتس لضيافة عيد الأضحى
كرات اللوتس لضيافة عيد الأضحى...
حضري بنفسك أسرع عجينة بيتزا
حضري بنفسك أسرع عجينة بيتزا...
الشرمولة في خمس دقائق
الشرمولة في خمس دقائق...
فخذة الخروف بالفرن
فخذة الخروف بالفرن...
المزيد
رغيف مسحوب بالجبن
رغيف مسحوب بالجبن...
حضري البطاطا الحرة
حضري البطاطا الحرة...
شوربة العدس بالليمون والسلق
شوربة العدس بالليمون والسلق...
سلطة بطاطا حارة
سلطة بطاطا حارة...
دجاج بصوص الجبن
دجاج بصوص الجبن...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط