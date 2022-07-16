رغيف مسحوب بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط

جربي طريقة عمل رغيف مسحوب بالجبن وفق وصفة سهلة وسريعة، وقدميه لكل أفراد أسرتك، حسب «شملولة».

المقادير

250 غرام سبانخ مجمدة وتترك لتذوب

50 غرام زبد

1/2 كوب جبن شيدر مبشور

1/2 كوب قشدة حامضة

1/4 كوب جبن بارميزان

3 ثمرات بصل أخضر مقطعة شرائح

2 فص ثوم مفروم

1 رغيف خبز فينو