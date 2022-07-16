جربي طريقة عمل رغيف مسحوب بالجبن وفق وصفة سهلة وسريعة، وقدميه لكل أفراد أسرتك، حسب «شملولة».
المقادير
250 غرام سبانخ مجمدة وتترك لتذوب
50 غرام زبد
1/2 كوب جبن شيدر مبشور
1/2 كوب قشدة حامضة
1/4 كوب جبن بارميزان
3 ثمرات بصل أخضر مقطعة شرائح
2 فص ثوم مفروم
1 رغيف خبز فينو
الطريقة
يسخن الفرن إلى 190 درجة مئوية وتبطن صينية فرن بورق زبد.
ثم تضاف السبانخ والقشدة الحامضة والجبن وتقلب حتى تذوب.
ثم يقطّع قطريًا رغيف الخبز باستخدام سكين خبز حادة على بُعد حوالي 4 سم عن بعضها البعض ويفرد خليط السبانخ بين الشقوق وتوضع على الصينية المعدة.
يُخبز لمدة 10 دقائق أو حتى يحمر ويبرد قليلًا قبل التقديم.
تعليقات