حضري البطاطا الحرة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير وصفة من أطباق البطاطا الساخنة والتي تقدم في المطاعم.

جربي في مطبخك عمل البطاطا الحرة، وقدميها بجانب طبق من السلطة واللحوم المشوية أو المقلية، وفق «».

المقادير

البطاطا: 2 حبة (مقشرة ومقطعة مكعبات)

الزيت النباتي: 3 ملاعق كبيرة

عصير الليمون: 2 ملعقة كبيرة

ملح: ربع ملعقة صغيرة

كزبرة خضراء: 3 ملاعق كبيرة (مفرومة)

الشطة: ملعقة كبيرة

الثوم: فصّان (مهروس)