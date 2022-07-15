حضري البطاطا الحرة...

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير وصفة من أطباق البطاطا الساخنة والتي تقدم في المطاعم.
جربي في مطبخك عمل البطاطا الحرة، وقدميها بجانب طبق من السلطة واللحوم المشوية أو المقلية، وفق «».
المقادير
البطاطا: 2 حبة (مقشرة ومقطعة مكعبات)
الزيت النباتي: 3 ملاعق كبيرة
عصير الليمون: 2 ملعقة كبيرة
ملح: ربع ملعقة صغيرة
كزبرة خضراء: 3 ملاعق كبيرة (مفرومة)
الشطة: ملعقة كبيرة
الثوم: فصّان (مهروس)
طريقة التحضير
في مقلاة على نار عالية، سخني الزيت، ثم أضيفي مكعبات البطاطا وقلبي حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون.
صفي البطاطا من الزيت جيداً ثم أعيديها إلى المقلاة، ثم أضيفي الشطة، والثوم، وقلبي المكونات لعدة دقائق حتى تتداخل جيداً.
أضيفي عصير الليمون، والكزبرة الخضراء، والملح وقلبي جيداً حتى تمتزج المكونات، ثم قدميها.. وصحتين.
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