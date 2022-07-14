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شوربة العدس بالليمون والسلق

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 يوليو 2022, 02:55 مساء
شوربة العدس بالليمون والسلق
يمكنك تحضير شوربة العدس بالليمون والسلق في غضون دقائق معدودة (الإنترنت)
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شوربة العدس بالليمون والسلق من الوصفات السهلة الشهية؛ لذا تعلمي معنا اليوم طريقة عمل شوربة العدس، لتقدميها لأفراد أسرتك.

يمكنك تحضير شوربة العدس بالليمون والسلق في غضون دقائق معدودة، من خلال ضبط المقادير التالية، واتباع طريقة التحضير أدناه، وفق «هي».

المكونات:
1كوب عدس بني
1حزمة سلق مغسولة ومصفاه
2 حبة بطاطس صغيرة مقطعة مكعبات
1حبة بصل مقطعة شرائح
4 فصوص ثوم مفرومة
½ كوب عصير ليمون
1معلقة صغيرة نعناع مجفف
1ملعقة صغيرة كمون
فلفل أسود بحسب الرغبة
ملح بحسب الرغبة

طريقة التحضير:
في قدر على نار متوسطة، ضعي الماء ليغلي ثم أضيفي العدس ليسلق لمدة 20 دقيقة.
اغسلي السلق، وافصلي الأوراق عن الضلوع. قطعي الجزء الأعلى من الضلوع إلى قطع متوسطة الحجم، وافرمي أوراق السلق فرما خشنا.
أضيفي مكعبات البطاطس وأوراق السلق إلى العدس وخففي النار وغطي القدر.
سخني الزيت في مقلاة، واقلي فيه شرائح البصل حتى تذبل، ثم أضيفي الثوم المهروس وحرّكي المكونات حتى تنضج. ارفعيها عن النار.
أضيفي البصل والثوم المحمرين إلى شوربة العدس حتى الغليان.
ضعي فوقها عصير الليمون الحامض والنعناع اليابس. نكهي بالملح والفلفل بحسب الرغبة.
قدميها ساخنة مع شرائح الليمون الحامض.

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