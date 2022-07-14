شوربة العدس بالليمون والسلق

القاهرة - بوابة الوسط

شوربة العدس بالليمون والسلق من الوصفات السهلة الشهية؛ لذا تعلمي معنا اليوم طريقة عمل شوربة العدس، لتقدميها لأفراد أسرتك.

يمكنك تحضير شوربة العدس بالليمون والسلق في غضون دقائق معدودة، من خلال ضبط المقادير التالية، واتباع طريقة التحضير أدناه، وفق «هي».