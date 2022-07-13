سلطة بطاطا حارة

القاهرة - بوابة الوسط

سلطة البطاطا الحارة وصفة سهلة وسريعة وهي عبارة عن مكعبات بطاطس مقلية مع فلفلة وثوم وكزبرة وشطة شهية للغاية إلى جانب أطباقك تعلميها معنا وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

4 حبات بطاطا مقطعة مكعبات

حبة طماطم مفرومة

حبة فلفل أحمر مفرومة

ملعقة كبيرة ثوم مهروس

ملعقة خل

ملعقة كبيرة دبس شطة

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة

ملح-كمون-كزبرة يابسة

زيت للقلي