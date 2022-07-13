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سلطة بطاطا حارة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 04:00 مساء
سلطة بطاطا حارة
طريقة سلطة البطاطا الحارة اللبنانية بالكزبرة (الإنترنت)
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سلطة البطاطا الحارة وصفة سهلة وسريعة وهي عبارة عن مكعبات بطاطس مقلية مع فلفلة وثوم وكزبرة وشطة شهية للغاية إلى جانب أطباقك تعلميها معنا وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
4 حبات بطاطا مقطعة مكعبات
حبة طماطم مفرومة
حبة فلفل أحمر مفرومة
ملعقة كبيرة ثوم مهروس
ملعقة خل
ملعقة كبيرة دبس شطة
نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة
ملح-كمون-كزبرة يابسة
زيت للقلي

طريقة التحضير
- نقلي مكعبات البطاطا نصف قلية ونصفيها من الزيت جيدًا ونضعها جانبًا.
- في مقلاة كبيرة نضع ملعقتين من الزيت والثوم ونشوحه لبضع دقائق.
- ثم نضيف عليه الخل ونقلبه ثم نضيف الفليفلة الملونة ونحرك حتى تذبل.
- ثم الطماطم وملح وكمون وكزبرة ونقلب جميع المكونات مع بعضها.
- نضيف البطاطا ودبس الفليفلة الشطة ونقلبها ونغطيها حتى تنضج البطاطا.
- وبعد أن تنضج نضيف الكزبرة الخضراء ونقلبها لـ5 دقائق بعدها تصبح جاهزة للتقديم.

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