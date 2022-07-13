سلطة بطاطا حارة...

سلطة البطاطا الحارة وصفة سهلة وسريعة وهي عبارة عن مكعبات بطاطس مقلية مع فلفلة وثوم وكزبرة وشطة شهية للغاية إلى جانب أطباقك تعلميها معنا وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
4 حبات بطاطا مقطعة مكعبات
حبة طماطم مفرومة
حبة فلفل أحمر مفرومة
ملعقة كبيرة ثوم مهروس
ملعقة خل
ملعقة كبيرة دبس شطة
نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة
ملح-كمون-كزبرة يابسة
زيت للقلي
طريقة التحضير
- نقلي مكعبات البطاطا نصف قلية ونصفيها من الزيت جيدًا ونضعها جانبًا.
- في مقلاة كبيرة نضع ملعقتين من الزيت والثوم ونشوحه لبضع دقائق.
- ثم نضيف عليه الخل ونقلبه ثم نضيف الفليفلة الملونة ونحرك حتى تذبل.
- ثم الطماطم وملح وكمون وكزبرة ونقلب جميع المكونات مع بعضها.
- نضيف البطاطا ودبس الفليفلة الشطة ونقلبها ونغطيها حتى تنضج البطاطا.
- وبعد أن تنضج نضيف الكزبرة الخضراء ونقلبها لـ5 دقائق بعدها تصبح جاهزة للتقديم.
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