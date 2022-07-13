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دجاج بصوص الجبن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 12:31 مساء
دجاج بصوص الجبن
طاجن دجاج بالجبن شهي وسريع (الإنترنت)
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تعرفي معنا على طريقة تحضير طاجن دجاج بصوص الجبن الشهي يمكن أن تعديه على الغداء أو العشاء بمكوناته البسيطة ومذاقها الشهي تعلمي الطريقة وفقا لموقع «شهية».

المكونات
½ كيلو صدور دجاج مقطع مكعبات
بصلة مفرومة خشنة
ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة أوريغانو
½ ملعقة صغيرة بابريكا
2 ملعقة كبيرة بقدونس أو كزبرة
3 بيضات
3 ملعقة كبيرة جبنة كريمية
½ كوب برش موزاريلا
رشة ملح

طريقة التحضير
- نضع في وعاء كلا من الدجاج والبصل والملح والفلفل والأوريغانو والبابريكا والبقدونس أو الكزبرة أو أي نوع أعشاب مفضل ونحرك جيدا.
- نبدأ بتحضير الصوص فنضع في وعاء كلا من البيض والجبنة الكريمية وبرش الموزاريلا ورشة ملح ونحرك جيدا.
- ندهن طبق البايركس بالزيت ونضع فيه الدجاج ثم نسكب فوقه الصوص ونوزعه جيدا.
- نضع الطبق في الفرن على حرارة 190 لحوالي نصف ساعة حتى تنضج المكونات ويصبح جاهزا للتقديم.

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