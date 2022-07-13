دجاج بصوص الجبن

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير طاجن دجاج بصوص الجبن الشهي يمكن أن تعديه على الغداء أو العشاء بمكوناته البسيطة ومذاقها الشهي تعلمي الطريقة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

½ كيلو صدور دجاج مقطع مكعبات

بصلة مفرومة خشنة

ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة أوريغانو

½ ملعقة صغيرة بابريكا

2 ملعقة كبيرة بقدونس أو كزبرة

3 بيضات

3 ملعقة كبيرة جبنة كريمية

½ كوب برش موزاريلا

رشة ملح