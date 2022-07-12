Atwasat

طاجين لحم على الكانون

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 يوليو 2022, 03:02 مساء
طاجين لحم على الكانون
حضري لحم بين نارين على مائدتك في عيد الأضحى (الإنترنت)
alwasat radio

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير وجبة من اللحم يمكنك تقديمها بأسبوع عيد الأضحى المبارك، وهي مناسبة للعزومات وحفلات الشوي وهي «لحم بين نارين» حيث تسوى على الكانون.
إليكِ المقادير والطريقة بحسب كتاب «ماء وملح» لمؤلفيه محمد ونجاة المغيربي، والصادر عن دار «الفرجاني».

المكونات
لحم خروف
4 حبات بطاطا مقطعة حسب الرغبة
كوبان بازلاء خضراء
رأس بصل مفروم
كوبان عصير طماطم
معلقتان معجون طماطم
فلفل أحمر (حسب الرغبة)
نصف معلقة بزار
معلقة صغيرة زنجبيل
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة قرفة
ثلاثة أرباع كوب زيت
ثمرتان فلفل أخضر
حلقات ليمون
ملعقة سمن حيواني (أو زبد)

طريقة التحضير
- نأخذ طاجين نضع به اللحم والبصل والزيت ثم نضيف الطماطم والبازلاء والبطاطا والملح والتوابل ونخلطها جيدا.
- نضع الفلفل الأخضر وشرائح الليمون ثم نضيف معلقة سمن ونملأ الكانون بالفحم، ونوقد النار ونتركه حتى يشتعل الفحم جيدا، ثم ننقل قطع الجمر الكبيرة إلى الطاجين الذي به الخلطة على الكانون.
- نغطي الطاجين بطاجين الجمر ونتركه على النار لمدة ساعة إلى ساعة ونصف الساعة حتى تمام النضج ويصبح جاهزا للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا

حميد الشاعري يكشف سبب مغادرته وأهله ليبيا
500 زوج يكافحون «آثار كوفيد النفسية» بحفل زفاف جماعي

500 زوج يكافحون «آثار كوفيد النفسية» بحفل زفاف جماعي
البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة

البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة
انهيار تاريخي للعملة الأوروبية.. الدولار يتساوى مع اليورو

انهيار تاريخي للعملة الأوروبية.. الدولار يتساوى مع اليورو
تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة

تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة
الولايات المتحدة تدرس احتمال استئناف بيع أسلحة هجومية للسعودية

الولايات المتحدة تدرس احتمال استئناف بيع أسلحة هجومية للسعودية
كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط

كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين

بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين
رسميا.. «يوفنتوس» يعلن عودة بول بوغبا

رسميا.. «يوفنتوس» يعلن عودة بول بوغبا
المظاهرات الليبية وحجة عقيلة

المظاهرات الليبية وحجة عقيلة
(كاتيو أمبوس) لكل العصور

(كاتيو أمبوس) لكل العصور
لغة فبراير

لغة فبراير
الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر

الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر
كاركاتير حليم - حل لمشاكل المواطن

كاركاتير حليم - حل لمشاكل المواطن
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تعلن ترشحها لخلافة جونسون

وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تعلن ترشحها لخلافة جونسون
عقيلة صالح يطالب بمحاكمة المتسببين في استمرار انقطاع الكهرباء

عقيلة صالح يطالب بمحاكمة المتسببين في استمرار انقطاع الكهرباء
المجر تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية للتحرر من الغاز الروسي

المجر تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية للتحرر من الغاز الروسي
هل تواجه «تويتر» مستقبل مظلم بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟

هل تواجه «تويتر» مستقبل مظلم بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
ستيك لحم بالخضراوات
ستيك لحم بالخضراوات
اللحم بالتوابل في الفرن
اللحم بالتوابل في الفرن
بيف ميداليون
بيف ميداليون
فتة ريش الضأن
فتة ريش الضأن
حضري الكفتة الباردة
حضري الكفتة الباردة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية
بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية...
كرات اللوتس لضيافة عيد الأضحى
كرات اللوتس لضيافة عيد الأضحى...
كباب حلة شهي في خطوات بسيطة
كباب حلة شهي في خطوات بسيطة...
حضري بنفسك أسرع عجينة بيتزا
حضري بنفسك أسرع عجينة بيتزا...
مطاعم دبي تنضم لدليل «ميشلان» للمرة الأولى بالشرق الأوسط
مطاعم دبي تنضم لدليل «ميشلان» للمرة الأولى بالشرق الأوسط...
المزيد
طاجين لحم على الكانون
طاجين لحم على الكانون...
باستا أرابياتا إيطالية
باستا أرابياتا إيطالية...
حضري فتة المكدوس
حضري فتة المكدوس...
حضري الكفتة الباردة
حضري الكفتة الباردة...
فتة ريش الضأن
فتة ريش الضأن...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط