طاجين لحم على الكانون

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير وجبة من اللحم يمكنك تقديمها بأسبوع عيد الأضحى المبارك، وهي مناسبة للعزومات وحفلات الشوي وهي «لحم بين نارين» حيث تسوى على الكانون.

إليكِ المقادير والطريقة بحسب كتاب «ماء وملح» لمؤلفيه محمد ونجاة المغيربي، والصادر عن دار «الفرجاني».

المكونات

لحم خروف

4 حبات بطاطا مقطعة حسب الرغبة

كوبان بازلاء خضراء

رأس بصل مفروم

كوبان عصير طماطم

معلقتان معجون طماطم

فلفل أحمر (حسب الرغبة)

نصف معلقة بزار

معلقة صغيرة زنجبيل

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة قرفة

ثلاثة أرباع كوب زيت

ثمرتان فلفل أخضر

حلقات ليمون

ملعقة سمن حيواني (أو زبد)