باستا أرابياتا إيطالية...

باستا أرابياتا من الأطباق الإيطالية اللذيذة وسهلة التحضير تعلميها معنا واعديها في مطبخ بسهولة وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
500 غرام معكرونة
200 غرام طماطم
زيتون مقطع 100 غرام
8 فصوص من الثوم
3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي أو زيت الزيتون
ملعقتان كبيرتان من دبس الفلفل الحار
ملعقتان كبيرتان من الكاتشب
ملعقتان كبيرتان من التباسكو
½ ملعقة صغيرة ملح
4/1ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
ملعقة صغيرة أوريغانو
جبنة بارميزان 100 غرام
طريقة التحضير
- نسلق المعكرونة في وعاء فيه ماء مغلي على نار متوسطة لمدة عشر دقائق.
- نصفي المعكرونة في مصفاة مناسبة ثم نشرح الثوم إلى شرائح.
- نضع في مقلاة كبيرة الزيت وشرائح الثوم ونقلب لمدة دقيقتين على نار وسط.
- نضيف البندورة الكرزية ودبس الفليفلة والكتشب والتباسكو ونحرك المكونات جيدا .
- نضيف الملح والفلفل والأوريغانو ونحرك المكونات جيدا ونتركهم على نار هادئة لمدة 5 دقائق.
- نضيف المعكرونة المسلوقة إلى الخليط والزيتون المقطع ونحرك المكونات معا ونركها على النار الهادئة لمدة دقيقتين.
- نضيف البارميزان ونحرك المكونات ونطفئ النار نسكبها في وعاء التقديم.
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