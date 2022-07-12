باستا أرابياتا إيطالية

القاهرة - بوابة الوسط

باستا أرابياتا من الأطباق الإيطالية اللذيذة وسهلة التحضير تعلميها معنا واعديها في مطبخ بسهولة وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

500 غرام معكرونة

200 غرام طماطم

زيتون مقطع 100 غرام

8 فصوص من الثوم

3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي أو زيت الزيتون

ملعقتان كبيرتان من دبس الفلفل الحار

ملعقتان كبيرتان من الكاتشب

ملعقتان كبيرتان من التباسكو

½ ملعقة صغيرة ملح

4/1ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة أوريغانو

جبنة بارميزان 100 غرام