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باستا أرابياتا إيطالية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 يوليو 2022, 12:35 مساء
باستا أرابياتا إيطالية
باستا أرابياتا من الأطباق الإيطالية اللذيذة وسهلة التحضير (الإنترنت)
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باستا أرابياتا من الأطباق الإيطالية اللذيذة وسهلة التحضير تعلميها معنا واعديها في مطبخ بسهولة وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
500 غرام معكرونة
200 غرام طماطم
زيتون مقطع 100 غرام
8 فصوص من الثوم
3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي أو زيت الزيتون
ملعقتان كبيرتان من دبس الفلفل الحار
ملعقتان كبيرتان من الكاتشب
ملعقتان كبيرتان من التباسكو
½ ملعقة صغيرة ملح
4/1ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
ملعقة صغيرة أوريغانو
جبنة بارميزان 100 غرام

طريقة التحضير
- نسلق المعكرونة في وعاء فيه ماء مغلي على نار متوسطة لمدة عشر دقائق.
- نصفي المعكرونة في مصفاة مناسبة ثم نشرح الثوم إلى شرائح.
- نضع في مقلاة كبيرة الزيت وشرائح الثوم ونقلب لمدة دقيقتين على نار وسط.
- نضيف البندورة الكرزية ودبس الفليفلة والكتشب والتباسكو ونحرك المكونات جيدا .
- نضيف الملح والفلفل والأوريغانو ونحرك المكونات جيدا ونتركهم على نار هادئة لمدة 5 دقائق.
- نضيف المعكرونة المسلوقة إلى الخليط والزيتون المقطع ونحرك المكونات معا ونركها على النار الهادئة لمدة دقيقتين.
- نضيف البارميزان ونحرك المكونات ونطفئ النار نسكبها في وعاء التقديم.

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