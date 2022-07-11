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حضري فتة المكدوس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 يوليو 2022, 12:10 مساء
حضري فتة المكدوس
فتة المكدوس (الإنترنت)
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تعرفي معنا إلى وصفة تحضير فتة المكدوس على الطريقة الشامية، وأعديها لأسرتك في عيد الأضحى، حسب «سيدتي».

المقادير
- صلصة الطحينية:
الثوم: 3 فصوص (مهروس)
ملح: ملعقة صغيرة
الطحينية: 4 ملاعق كبيرة
لبن زبادي: 3 ملاعق كبيرة
عصير الليمون: 2 ملعقة كبيرة
الماء: ربع كوب (بحسب الحاجة)
- الزيت النباتي: 3 ملاعق كبيرة
- البصل: 1 حبة (مفروم)
- ملح: ملعقة صغيرة
- لحم مفروم: 400 غراماً
- فلفل أسود: ملعقة صغيرة
- بهارات مشكلة: ملعقة صغيرة
- معجون الطماطم: ملعقة كبيرة
- الماء: ربع كوب
- الخبز العربي: كوب ونصف (مقطع ومحمص)
- الباذنجان: 1 حبة (كبير الحجم / مقطع ومقلي)
- معدنوس: ملعقة صغيرة (مفروم / للتزيين)
- لوز: حسب الرغبة (محمص / للتزيين)

الطريقة  
بمقلاة على النار، اقلي البصل المفروم بالزيت النباتي، أضيفي الملح، واللحم المفروم، وبهري بالفلفل الأسود، والبهارات المشكلة، وأضيفي معجون الطماطم، ثم صبي ربع كوب من الماء، واتركي الخليط حتى يتسبك.
لتحضير صلصة اطحينية: اخلطي جميع المقادير وضعيها جانباً.
للتقديم: ضعي الخبز المقلي بقاع طبق التقديم، وأضيفي الباذنجان المقلي، ثم وزعي خليط اللحم المفروم، ثم وزعي صلصة الطحينية، وزيني بالمعدنوس المفروم، واللوز.. وصحتين.

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