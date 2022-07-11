حضري فتة المكدوس

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى وصفة تحضير فتة المكدوس على الطريقة الشامية، وأعديها لأسرتك في عيد الأضحى، حسب «سيدتي».

المقادير

- صلصة الطحينية:

الثوم: 3 فصوص (مهروس)

ملح: ملعقة صغيرة

الطحينية: 4 ملاعق كبيرة

لبن زبادي: 3 ملاعق كبيرة

عصير الليمون: 2 ملعقة كبيرة

الماء: ربع كوب (بحسب الحاجة)

- الزيت النباتي: 3 ملاعق كبيرة

- البصل: 1 حبة (مفروم)

- ملح: ملعقة صغيرة

- لحم مفروم: 400 غراماً

- فلفل أسود: ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة: ملعقة صغيرة

- معجون الطماطم: ملعقة كبيرة

- الماء: ربع كوب

- الخبز العربي: كوب ونصف (مقطع ومحمص)

- الباذنجان: 1 حبة (كبير الحجم / مقطع ومقلي)

- معدنوس: ملعقة صغيرة (مفروم / للتزيين)

- لوز: حسب الرغبة (محمص / للتزيين)