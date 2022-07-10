حضري الكفتة الباردة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير كفتة لحم الكتف الباردة، وأعديها لأسرتك في العيد، بحسب موقع «موضوع».

المكونات والمقادير:

كيلوغرام من لحم الكتف

8 فصوص ثوم

2 ملعقة كبيرة سمن

ملح

فلفل أكحل (أسود)

بهارات