حضري الكفتة الباردة...

تعرفي معنا على طريقة تحضير كفتة لحم الكتف الباردة، وأعديها لأسرتك في العيد، بحسب موقع «موضوع».
المكونات والمقادير:
كيلوغرام من لحم الكتف
8 فصوص ثوم
2 ملعقة كبيرة سمن
ملح
فلفل أكحل (أسود)
بهارات
الطريقة:
نثقب اللحم بطرف السكين على مسافات متباعدة ونضع في كل ثقب فص ثوم وملحا، وفلفلا، وبهارات.
ثم نلف كتف اللحم جيدا بواسطة ورق قصدير حتى يتماسك اللحم مع الثوم.
وبعدها نضع السمن على النار ثم اللحم في السمن حتى يتحمر ثم نضيف إليه الماء تدريجيا حتى ينضج تماما.
وأخيرا نرفعه من الإناء ونتركه ليبرد ثم نقطعه حلقات رفيعة ونرصه في طبق التقديم.. وصحتين.
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