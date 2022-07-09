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فتة ريش الضأن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 يوليو 2022, 12:01 مساء
فتة ريش الضأن
فتة الريش الضأن (الإنترنت)
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نقدم إليك اليوم طريقة تحضير فتة الريش الضأن في خطوات سهلة وسريعة، لتعديها لكل أفراد أسرتك في عيد الأضحى المبارك، حسب صفحة الشيف شربيني «فيسبوك».

المكونات:
كيلوغرام لحم ريش ضأن.
أربعة أرغفة خبز.
كوبا أرز.
أربعة فصوص ثوم.
بصلة.
ملعقة زبد.
طماطم.
أعشاب.
ملح وفلفل وكمون وبهارات.
خل.
مكعب مرق
جزر.
كرفس.

الطريقة:
تسلق الريش بالبصل والجزر والكرفس.
ثم تتبل بالأعشاب والتوابل والثوم وتدخل الفرن.
يسوى الأرز ويقطع العيش ويوضع معه قليل من الشوربة.
ثم يوضع البصل مع قليل من الزيت ويوضع عصير الطماطم.
م يوضع الخبز في طبق التقديم ثم الأرز والصلصلة ثم ترص الريش فوق طبق الفتة وتصبح جاهزة للتقديم.. وصحتين.

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