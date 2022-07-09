فتة ريش الضأن

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير فتة الريش الضأن في خطوات سهلة وسريعة، لتعديها لكل أفراد أسرتك في عيد الأضحى المبارك، حسب صفحة الشيف شربيني «فيسبوك».

المكونات:

كيلوغرام لحم ريش ضأن.

أربعة أرغفة خبز.

كوبا أرز.

أربعة فصوص ثوم.

بصلة.

ملعقة زبد.

طماطم.

أعشاب.

ملح وفلفل وكمون وبهارات.

خل.

مكعب مرق

جزر.

كرفس.