بيف ميداليون

القاهرة - بوابة الوسط

بيف ميداليون من وصفات المطبخ الفرنسي التي تمتاز بالفخامة والطعم القوي، وهي واحدة من الأطباق الرئيسية التي تُقدم عادة بجانب الخضروات المشوية أو المسلوقة والبطاطس، وفق «هي».

المكونات:

150 جرام بيف تندرلوين

1/8 كوب حبوب الفلفل الأسود

1 ملعقة طعام ملح

لصلصة الفلفل الأسود:

2 حبة بصل شالوت

1 ملعقة طعام زيت زيتون

1 ملعقة طعام زبدة

2 كوب مرق الدجاج

½ كوب كريمة ثقيلة أو مزدوجة

للطبق الجانبي:

60 غرام خضار مشوية

90 غرام بطاطا حلوة مقلية