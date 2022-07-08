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بيف ميداليون

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 يوليو 2022, 03:16 مساء
بيف ميداليون
بيف ميداليون واحدة من الأطباق الرئيسية (الإنترنت)
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بيف ميداليون من وصفات المطبخ الفرنسي التي تمتاز بالفخامة والطعم القوي، وهي واحدة من الأطباق الرئيسية التي تُقدم عادة بجانب الخضروات المشوية أو المسلوقة والبطاطس، وفق «هي».

المكونات:
150 جرام بيف تندرلوين
1/8 كوب حبوب الفلفل الأسود
1 ملعقة طعام ملح

لصلصة الفلفل الأسود:
2 حبة بصل شالوت
1 ملعقة طعام زيت زيتون
1 ملعقة طعام زبدة
2 كوب مرق الدجاج
½ كوب كريمة ثقيلة أو مزدوجة

للطبق الجانبي:
60 غرام خضار مشوية
90 غرام بطاطا حلوة مقلية

طريقة التحضير:
أخرجي شرائح اللحم من الثلاجة قبل حوالي 30 دقيقة من بدء الطهي، ويفضل طهي اللحم على درجة حرارة الغرفة.
اضبطي الفرن على حرارة دافئة.
رشي القليل من الفلفل المطحون والملح حسب الرغبة على شرائح اللحم.
سخني مقلاة كبيرة من الفولاذ المقاوم للصدأ على نار متوسطة إلى عالية، ثم أضيفي الزيت والزبدة.
ضعي شرائح اللحم في المقلاة الساخنة، ثم خففي الحرارة إلى متوسطة ودعي شرائح اللحم تُطهى لمدة 2 إلى 5 دقائق لكل جانب، حسب الطريقة التي تفضلينها.
ارفعي شرائح اللحم من المقلاة وضعيها جانبا مع تغطيتها.
لتحضير الصلصة، قطعي البصل بشكل ناعم وأضيفيه إلى نفس المقلاة، واقليه لمدة دقيقة واحدة قبل إضافة مرق الدجاج واتركي الصلصة ينخفض تركيزها ودعيها بعض الوقت حتى تتكثف قليلا.
أضيفي الكريمة واتركي الصلصة حتى يقل تركيزها بمقدار النصف تقريبا، وتبليها حسب الرغبة.
اسكبي صلصة الفلفل فوق شرائح اللحم واستمتعي بها، وزينيها بأغصان إكليل الجبل الطازجة والطماطم الكرزية وقدميها بجانب الخضار المشوية والبطاطا الحلوة المقلية.

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