ستيك لحم بالخضراوات

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة سهلة وصحية لتحضير ستيك المشوي مع الخضراوات لتعديها في مطبخك بسهولة وتستمتعي بمذاقه الشهي على مائدتك خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

ستيك فيليه أو قطع من لحم الستيك الخاصة للشوي

100 غرام من الزبد أو نصف كوب زيت زيتون

3 فصوص من الثوم

رشة ملح

كمية صغيرة من المعدنوس المفروم

القليل من الملح والفلفل

كمية قليلة من الجزر المقشر

بروكلي

بطاطس مقطعة إلى مكعبات

بصل مقطع إلى شرائح

فطر مقطع

ذرة