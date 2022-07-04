فخذة الخروف بالفرن

القاهرة - بوابة الوسط

أيام قليلة ويحل علينا عيد الأضحى المبارك لذلك نقدم إليكم طريقة تحضير فخذة الخروف بالفرن وهي وصفة شهية سهلة التحضير لا تحتاج الكثير من العمل، إنما فقط نضعها في الفرن وننتظر أن تكون جاهزة للتقديم ساخنة تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو بطاطا

3 حبات طماطم

حبة فلفل أحمر

بصلة حمراء كبيرة

3 أوراق الغار

2 كوب كبيرة ماء

ملح وفلفل حسب الرغبة

كيلو فخذ الخروف مع العظم

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من الزعتر المطحون المجفف

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

رأس ثوم

ليمونة حامضة