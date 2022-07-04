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فخذة الخروف بالفرن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 04:05 مساء
فخذة الخروف بالفرن
طريقة تحضير فخذة الخروف بالفرن
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أيام قليلة ويحل علينا عيد الأضحى المبارك لذلك نقدم إليكم طريقة تحضير فخذة الخروف بالفرن وهي وصفة شهية سهلة التحضير لا تحتاج الكثير من العمل، إنما فقط نضعها في الفرن وننتظر أن تكون جاهزة للتقديم ساخنة تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كيلو بطاطا
3 حبات طماطم
حبة فلفل أحمر
بصلة حمراء كبيرة
3 أوراق الغار
2 كوب كبيرة ماء
ملح وفلفل حسب الرغبة
كيلو فخذ الخروف مع العظم
ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
ملعقة صغيرة من الزعتر المطحون المجفف
ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة
رأس ثوم
ليمونة حامضة

طريقة التحضير
- نسخن الفرن إلى 160 وفي صينية عميقة نضع البطاطا المقشرة والمقطعة جوانح مع الطماطم.
- نضيف الفليفلة الحمرا والبصل وأوراق الغار ونضع الملح والفلفل.
- نعصر نصف ليمونة عليها ثم نضع فخذ الخروف في قمة المكونات.
- نفرك اللحم بزيت الزيتون، ثم نفرك بالزعتر والقرفة.
- نعصر نصف الليمونة الثاني عليه ونرتب فصوص الثوم حول اللحم وفي الشقوق الصغيرة ليتشرب النكهة، ثم نصب الماء 200مل.
- نضع الغطاء على الوعاء، ونطهو حتى يصبح لحم الخروف ناضجا وقبل استواء اللحم بقليل نضيف قليل من الماء إذا لزم الأمر.
- نرفع حرارة الفرن لدرجة 220 مع إزالة الغطاء عن الطبق، لنسمح بشوي البطاطا والخضار وتكتسب اللون الأحمر وتصبح جاهزة للتقديم.

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