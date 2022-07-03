أرز بالخلطة واللحم

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا اليوم طريقة تحضير أرز بالخلطة على الطريقة الليبية، وإليك الوصفة والمقادير، حسب «موضوع».

المكونات

كيلو من الأرز المسلوق

نصف كيلو من لحم الخروف

حبتان من البصل

أربع حبات من البندورة

أربع حبات من الفلفل الأخضرالحار

نصف كوب من الزيت

ماء

لوز

كبدة

زبيب

قرنفل

زنجبيل

قرفة

فلفل أسود حب

عود من اللحم

حبهان