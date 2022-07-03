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أرز بالخلطة واللحم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 يوليو 2022, 03:10 مساء
أرز بالخلطة واللحم
طريقة تحضير أرز بالخلطة على الطريقة الليبية (الإنترنت)
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تعلمي معنا اليوم طريقة تحضير أرز بالخلطة على الطريقة الليبية، وإليك الوصفة والمقادير، حسب «موضوع».

المكونات
كيلو من الأرز المسلوق
نصف كيلو من لحم الخروف
حبتان من البصل
أربع حبات من البندورة
أربع حبات من الفلفل الأخضرالحار
نصف كوب من الزيت
ماء
لوز
كبدة
زبيب
قرنفل
زنجبيل
قرفة
فلفل أسود حب
عود من اللحم
حبهان

طريقة التحضير
- تقطع لحمة الخروف إلى قطع ثم يُضاف إليها الماء وتُسلق على النار.
- يضاف بعد ذلك إلى قطع اللحمة قطع البصل، وقطع البندورة، وقطع الفلفل الأخضر، وتسلق مع اللحمة حتى تنضج.
- ثم تُرفع الخضار في وعاء آخر، ويضاف الأرز إلى ماء اللحم ويطبخ مع اللحم ثم يضاف إليه الخضار مرة أخرى وتقلّب مع الأرز.
- يُقلى اللوز والكبدة ثم توضع فوق الأرز مع الزبيب.

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