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دجاج بالبروكلي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 يوليو 2022, 04:27 مساء
دجاج بالبروكلي
طريقة سهلة وسريعة لتحضير وجبة غذائية صحية متكاملة
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الدجاج بالبروكلي والفطر وصفة لذيذة ومغذية يمكنك تحضيرها في مطبخك بسهولة.. تعرفي إلى الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
٣ قطع صدور دجاج مقطع مكعبات
نصف فنجان قهوة خل
ملعقة كبيرة ثوم مهروس
ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
ملعقة ملح صغيرة
ملعقة ونصف صويا صوص
2 ملعقة كبيرة زيت سمسم

للصوص:
كوب ماء مغلي
2 مكعب ماجي
ربع كوب صويا صوص
ملعقة ونصف عسل
ملعقة شطة سائلة
كوب فطر فريش مقطع
2 كوب بروكلي مقطع ومسلوق
2 ونصف ملعقة نشاء مذابة بنصف كوب ماء

طريقة التحضير
- نتبل الدجاج بالخل والصويا صوص والملح والثوم والزنجبيل ونتركها ربع ساعة.
- بعدها في مقلاة كبيرة نضع زيت السمسم ونشوح الدجاج حتى يكسب لونًا ثم نضعه جانبًا.
- وفي نفس المقلاة نضع الماء المغلي بعد أن حلينا به مكعبين ماجي ونحرك.
- ثم نضيف العسل والصويا صوص والشطة والفطر والبروكلي ونحركها ونتركها تغلي معًا.
- ثم نعيد عليها الدجاج الذي شوحناه ونقلبها حتى تنضج المكونات جيدًا.
- نضيف النشاء والماء ونحركها ونتركها تتسبك وتتجانس كل المكونات مع بعضها البعض و تصبح جاهزة للتقديم.

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