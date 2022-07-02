دجاج بالبروكلي

القاهرة - بوابة الوسط

الدجاج بالبروكلي والفطر وصفة لذيذة ومغذية يمكنك تحضيرها في مطبخك بسهولة.. تعرفي إلى الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

٣ قطع صدور دجاج مقطع مكعبات

نصف فنجان قهوة خل

ملعقة كبيرة ثوم مهروس

ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

ملعقة ملح صغيرة

ملعقة ونصف صويا صوص

2 ملعقة كبيرة زيت سمسم

للصوص:

كوب ماء مغلي

2 مكعب ماجي

ربع كوب صويا صوص

ملعقة ونصف عسل

ملعقة شطة سائلة

كوب فطر فريش مقطع

2 كوب بروكلي مقطع ومسلوق

2 ونصف ملعقة نشاء مذابة بنصف كوب ماء