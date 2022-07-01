العصيدة بأسهل طريقة

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا اليوم طريقة تحضير العصيدة، إذ يقدم هذا الطبق التقليدي في أغلب المناسبات الاجتماعية في ليبيا.

المكونات:

2 كوب دقيق

3 أكوب مياه

عسل

زبد

قليل من الملح