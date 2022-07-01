العصيدة بأسهل طريقة...

تعلمي معنا اليوم طريقة تحضير العصيدة، إذ يقدم هذا الطبق التقليدي في أغلب المناسبات الاجتماعية في ليبيا.
المكونات:
2 كوب دقيق
3 أكوب مياه
عسل
زبد
قليل من الملح
طريقة التحضير:
يوضع قِدر الطبخ على النار وبه كمية من الماء حسب كمية الدقيق، وبعد أن يغلى الماء يضاف إليه قليل من الملح ويدفع بالدقيق بعد غربلته بالغربال مع التحريك المستمر بقطعة من الخشب تسمى المعصدة وعادة ما يكون مغرف العصيدة أصغر من معصدة البازين وتقلب جيدًا حتى تكتسب العجينة قوامًا متماسكًا وتعصد عدة مرات.
ترفع من النار وتوضع في طبق التقديم بعد دهنه بقليل من الزيت حتى لا تلتصق به العجينة «يفضل أن تكون من الفخار أو الخشب».
تكور باليد وتعمل لها فجوة في الوسط، يصب فيها العسل أو الرُب حسب الرغبة، وحول كتلة العصيدة يصب الزبد أو السمن، والمتبع هو استعمال الرب مع الزبد أو العسل مع السمن وتصبح جاهزة للتقديم.. وصحتين.
تعليقات